Ricardo Peralta- de 34 años de edad- cambia de look para cerrar el ciclo de La Casa de los Famosos 2024; “se fue la güera payasa mala”.

Ricardo Peralta esta listo para dar vuelta a la página después de su decepcionante participación en el programa en donde más de uno quedo con un mal sabor de boca por su comportamiento.

Es que el influencer sorprendió a todos con una imagen renovada en el que deja ver que vendrá una nueva etapa en su vida.

Ricardo Peralta no cumplió con las expectativas en La Casa de los Famosos 2024 y por ende fue el habitante menos querido.

Esto se puede percibir en la baja de sus seguidores en redes sociales al igual que fue ignorado por fans en los pasillos de la televisora de San Ángel.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos 2024 sacó la verdadera personalidad de sus habitantes, entre ellos, fue Ricardo Peralta.

Desde que entro el influencer intentó agradar y tener una conexión con el público, sin embargo, está jugada no le salió bien.

Pues más que gustar fue el más odiado de los fans por sus actitudes, algo que le esta cobrando factura en su vida personal como profesional.

Recientemente, Ricardo Peralta sorprendió a todos con un nuevo look para cerrar el ciclo de La Casa de los Famosos 2024.

Ricardo Peralta se dejo ver con una nueva imagen renovada dejando el cabello rubio que lo caracterizaba en los últimos años.

“Ya somos castañas muñecas, se acabo la fantasía rubia” fue como Ricardo Peralta le da la bienvenida a su cabello castaño y corto.

A pesar que el influencer estaba acostumbrado a extravagantes looks, en esta ocasión presume una nueva etapa más relajado y enfocado.

Ricardo Peralta esta consciente de lo mal que hizo en el programa que esta listo para dejar el pasado atrás.

Ricardo Peralta compartió una galería de fotos para presumir su cambió de look, ahora con el cabello castaño.

En las imágenes se puede ver a un nuevo Ricardo Peralta empezando nuevos caminos y dejando lo malo atrás.

El influencer quiso compartir el detrás de su nueva imagen en sus historias de Instagram, desde que llego al salón de belleza hasta que salió feliz por su cambio.

Ricardo Peralta expresó que no será rubio nunca más y hasta da un aviso importante sobre su actitud del pasado.

“También tengo que avisar que cualquier referencia a mi yo del pasado, a mi yo rubia no era yo, esa persona no la ubico y no me representa”

Ricardo Peralta