Natanael Cano protagoniza nueva polémica. Esta vez el cantante se grabó borracho presumiendo el dinero que le sobra...

Sí, Natanael Cano, quien dice ser el creador de los corridos tumbados, mostró las migajas de dinero que le sobran así como lanzó una poderosa reflexión.

El video está generando críticas, pero también preocupación pues hay gente que asegura que el artista se está perdiendo en las adicciones.

A través de sus historias de Instagram, Natanael Cano -de 23 años de edad- mostró el dinero que se ganó por llevar a cabo una presentación junto a otras agrupaciones.

Dinero que agradece Natanael Cano, ya que a lo largo de 6 años “se ha roto la madre y el corazón” para tener la vida que quiere.

Explicando que se encuentra borracho, el cantante se justifica, dice estar mostrando su dinero porque no le es importante.

Según el compositor mexicano originario de Hermosillo, el dinero llega a lo pendejo, no es nada, vale más la persona y las acciones de la misma.

“El dinero no es nada, güey. El dinero llega a lo pendejo, no importa, al final importa tu persona, las putas acciones, tus putas formas de enfrentarte a los problemas, plebe”

Y aceptando que está borracho, advierte que puede mostrar su dinero así que es mejor que no lo anden criticando.

“Estoy borracho y ¿por qué no lo voy hacer, por qué no puedo hacerlo, güey? No me caguen el palo, es un saco de dinero que me gané güey, con puto esfuerzo güey, junto con otras agrupaciones”

Natanael Cano