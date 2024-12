El Capi Pérez está a nada de irse despedido de TV Azteca, pues incluso hasta Tania Rincón dijo que comenzará a mover su CV en la televisora de la competencia.

Esto debido a que desde sus inicios en TV Azteca Aguascalientes, recibió la primera para luego acumular una más junto a Fer Gay.

Lo que El Capi Pérez contó sobre tener un pie fuera de TV Azteca, llevó a que Tania Rincón de 37 años de edad sintiera compasión y le dijera que comenzaría a buscarle trabajo en la competencia.

El Capi Pérez podrá ser muy correcto trabajo aunque de repente tiene sus albures en un programa matutino como es Venga La Alegría, pero nadie se esperaba que sus decisiones lo llevarían a casi que estar despido de TV Azteca.

El conductor y comediante contó que tiene un cumulo de dos actas administrativas, siendo desde TV Azteca Aguascalientes [donde inició su carrera] la primera que obtuvo.

Según su explicación, la primera la obtuvo cuando al salir de reportero pidió una cámara a TV Azteca, por lo que terminando de grabar la dejó debajo de una banca, poniendo encima de esta hielos y bebidas alcohólicas.

“Una vez me llevé equipo de Azteca Aguascalientes a una feria en los Altos de Jalisco. Y no me di cuenta que la dejé abajo de una banca y pusimos hielos, pomos, se fue derritiendo el hielo. Entregué la cámara de Azteca empapada”.

