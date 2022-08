En uno de sus videos diarios Edwin Luna mostró los motivos por los cuales castigó a su hija de 4 años de edad con Kimberly Flores, Gianna Luna.

El castigo del vocalista de La Trakalosa de Monterrey de 35 los de edad a su hija consistió en quitarle el iPad y las salidas al Oxxo.

Siendo las segundas consecuencias las cuales terminaron por convencer a su hija de comportarse como Edwin Luna le pidió que lo hiciera.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, Edwin Luna reveló los motivos por los cuales castiga a la hija que tiene junto a Kimberly Flores.

Y es que mientras el cantante se encontraba manejando camino a su trabajo, recibió una llamada de parte de la niñera de su hija quien la acusó de no comportarse.

De acuerdo con la discusión que tuvo Edwin Luna con su hija en el teléfono, el castigo se debió a que no quería tomar sus clases de natación.

A lo que cabe mencionar Gianna Luna, al igual que sus hermanos, toma al menos 2 clases extracurriculares:

“¿Cómo que no quieres entrar a clases?¿Qué pasó? Bueno es la ultima vez que platicamos, tiene que entregar a clases sino no hay Oxxo’s, no hay iPad”

Edwin Luna