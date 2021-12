El cantante mexicano Vicente Fernández vio su muerte en el cine con ‘Como México no hay dos’, según compartió el intérprete.

Fue durante una entrevista que otorgó a ‘Reforma’ en 2016, cuando Vicente Fernández reveló que vio su sepelio en la famosa cinta que protagonizó junto a la actriz mexicana Blanca Guerra Islas.

“El día que Dios me recoja, me gustaría que fuera normal. Claro, yo sé; yo hice una película que se llama ‘Como México no hay dos’, y es la historia de un ídolo, y ahí vi mi sepelio”, confesó Vicente Fernández.

El filme de 1981, gira en torno a un campesino de nombre Valente Fierro González, que de vivir en la pobreza, se convierte en un famoso cantante, sin embargo, no logra manejar el éxito y su vida tiene un inesperado desenlace.

Tal como en el homenaje de despedida a Vicente Fernández, una multitud de personas se dio cita al funeral del personaje ‘Valente Fierro González’, interpretado por el cantante mexicano.

La memorable cinta, termina con la muerte del famoso cantante.

Sin duda, el papel fue muy importante en la carrera de Vicente Fernández, debido a la similitud entre ambos; los dos eran jaliscienses, compartían las mismas iniciales ‘VFG’ y venían de una familia humilde, aunque, a diferencia del cantante, su personaje tuvo una muerte dolorosa.

Vicente Fernández siempre rechazó la idea de propagar su vida

Vicente Fernández, quien murió la mañana del 12 de diciembre a los 81 años de edad siempre se rehusó a la idea de hace pública su vida en alguna serie o película.

Pese a que se proyectó en ‘Como México no hay dos’, nunca quiso que se hiciera una historia de sobre su vida, sin embargo, Netflix ya está trabajando en su serie biográfica, que protagonizará Jaime Camil.

Vicente Fernández (@VicenteFernandezOficial / Facebook)

En 2016 declaró: “Ya me han propuesto en vida, que si grabo mi vida. Mi vida no es para andarla pregonando; además mi vida la conocen todos ustedes desde que comencé”, dijo Vicente Fernández.

“Creo que ya me gané el cariño de todos ustedes, y también el respeto que les tengo para que luego vayan a decir ‘ya cayó en lo mismo’”, agregó Vicente Fernández para concluir.