Ventaneando lo logró, le sacó a Pepe Aguilar -de 55 años de edad- sus primeras declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar -de 20 años de edad- quiso calmar las críticas que generó su romance con Christian Nodal -de 25 años de edad con una entrevista a una revista.

Sin embargo, estas declaraciones han generado una ola de comentarios que incluyen hasta a Pepe Aguilar, quien ya rompió el silencio.

En dos ocasiones, Pepe Aguilar ha engañado a sus seguidores al fingir que hablará de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La primera vez, Pepe Aguilar hizo un vivo y cuando muchos creyeron que hablaría de la relación de su hija, Ángela Aguilar, pero cortó la transmisión.

Pero el humor negro de Pepe Aguilar no paró ahí, pues el cantante compartió un video para hacer un “anuncio importante” y sólo dijo que deseaba viajar a Japón.

A pesar de que evita hablar del tema, Ventaneando logró que Pepe Aguilar diera sus primeras declaraciones, aunque fueron muy breves.

Pepe Aguilar estuvo en Torreón, Coahuila para dar un concierto tras 6 años de ausencia del lugar.

El cantante llegó acompañado de su esposa e hijo a bordo de un avión privado y se hospedó en un hotel exclusivo.

A su arribo a Coahuila, Ventaneando lo estaba esperando y fueron directos: ¿Qué está pasando con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

“En su momento, en su momento voy a dar una declaración. En su momento, no, no, no, en su momento voy a dar una declaración”

Pepe Aguilar