Jennifer Lopez -de 55 años de edad- llegó a lanzar una dura advertencia a todas las mujeres que quisieran conquistar a Ben Affleck.

Estas declaraciones tuvieron lugar en febrero de 2024, durante la dinámica “This Is Me... Now, or Then?” del programa Today With Hoda & Jenna en honor a la cantante.

En ese entonces Jennifer Lopez y Ben Affleck -de 52 años de edad- todavía estaba casados, por lo que la también actriz no dudó en sacar su lado más celoso.

Jennifer Lopez (Jennifer Lopez Instagram @jlo)

Así fue como Jennifer Lopez mostró sus celos por Ben Affleck

La dinámica dentro del programa consistía en hacer preguntas de su pasado y presente a Jennifer Lopez, por lo que fue inevitable tener que hablar de Ben Affleck.

Fue entonces cuando se le preguntó si se ponía celosa cada vez que una mujer se acercaba e intentaba coquetear con su esposo, a lo que la actriz no pensó mucho para responder.

“No jueguen conmigo, no jueguen conmigo”, habría advertido Jennifer Lopez en torno al tema.

Posteriormente la cantante se definió como “una amante, no una luchadora”, por lo que cada vez que una mujer tenía otras intenciones con Ben Affleck siempre pudo sobrellevar la situación de forma educada y elegante.

Esto aunque la primer advertencia ya estaba sobre la mesa, pues Jennifer Lopez no tuvo reparos en admitir que se consideraba una mujer celosa cuando de su esposo se trataba.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (Janet Mayer / REUTERS)

Jennifer Lopez y su divorcio con Ben Affleck

Si bien este tipo de declaraciones eran para muchos una prueba del fuerte amor que había entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, lo cierto es que su matrimonio no duró mucho después de aquella entrevista.

Pues unos meses más tarde, a mediados de abril, la pareja ya se estaba divorciando. Una noticia que no hicieron oficial hasta agosto pasado.

Durante este lapso de tiempo fue más común ver a Jennifer Lopez y Ben Affleck cada ves más separados, por lo que los rumores de una separación ya eran latentes.