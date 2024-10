Jennifer Lopez -de 55 años de edad- admite en entrevista que no sabe estar sola, esto a pocas semanas de su divorcio con Ben Affleck, de 52 años de edad.

Fue a principios de septiembre de 2024 cuando se hizo público el divorcio de los actores Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes le dieron una segunda oportunidad a su amor con una boda íntima en el 2022.

Tras su separación se reveló también que ambos le pusieron fin a su matrimonio desde el pasado mes de abril, fechas en las que eran vistos por separado, desatando los primeros rumores de su divorcio.

Tras confirmarse esta noticia Jennifer Lopez permaneció apartada de los medios, siendo recientemente que ofreció una entrevista en la que por fin reveló su sentir tras haberse divorciado de Ben Affleck.

Fue durante la primera semana de octubre de 2024 que Jennifer Lopez reapareció en una entrevista que ofreció a la presentadora y comediante Nikki Glaser, de 40 años de edad.

En dicha plática la también cantante habló no solo de sus proyectos en puerta, sino también tocó por primera vez el tema de su divorcio con Ben Affleck, tema que se reservó durante meses.

Por lo que expresó, fue un proceso muy difícil para ella, pues se sentía “sola, extraña, asustada”.

En este sentido Jennifer Lopez dio a conocer que uno de sus mayores miedos era estar sola, reconociendo todas las parejas que ha tenido a lo largo de los años, llegando al altar incluso en más de una ocasión.

Pues según la actriz esto se debía a que constantemente buscaba en los demás no solo compañía, sino también ese algo que la llenara.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”.

Jennifer Lopez