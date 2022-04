En una reciente entrevista Tokischa reveló que le gusta escuchar a Juan Gabriel y Gloria Trevi. La trapera domicana confesó que tiene una conexión con México muy especial, porque siempre escuchó la música de grandes representantes del país.

Tras su presentación en México, Tokischa se quedó unos días para poder conocer algunas partes de la ciudad y señaló que le ha encantado poder conocer el país con el que se ha sentido identificada.

Tokischa confesó que una de las canciones que ha marcado su trayectoria es ‘Dr. Psiquiatra’ de Gloria Trevi, ya que siempre fue muy rebelde y con ese tema se identifica.

En el último año Tokischa se ha posicionado como una de las artistas más populares del género urbano latino. La trapera dominicana ha logrado trabajar junto con grandes artistas como Rosalía, J Balvin, Danny Ocean, entre otros.

Durante su visita en México, Tokischa reconoció que tiene una conexión muy especial con el país, ya que creció escuchando a grandes de sus representantes.

En una reciente entrevista, Tokischa reconoció que ahora que conoce México le ha gustado mucho por su cultura, su historia y los grandes paisajes con los que cuenta.

Al ser cuestionada sobre la música que marcó su vida, Tokischa reconoció que es fanática de Juan Gabriel y Gloria Trevi.

Tokischa destacó que México es la meca de la música romántica, siendo un género que se escucha en todos los hogares de América Latina.

Pepillo Origel habla sobre su supuesta relación con Eduardo Verástegui: “A mí ya no me importa”

En el video Tokischa destacó que la música romántica está presente en la vida de los niños de Latinoamérica, ya que es el género que escuchan los adultos.

Al ser cuestionada sobre las canciones que la han marcado, Tokischa señaló que uno de los temas con los que más se identifica es ‘Dr. Psiquiatra’ de Gloria Trevi, pues siempre fue muy rebelde.

“A mi me encanta una canción de Gloria Trevi que se llama ‘Dr. Psiquiatra’, yo siempre era una niña rebelde, y yo como que ‘yo no estoy loca, ustedes me tienen harta’ y me identifique siempre y todavía me identificó con esa canción”

Tokischa