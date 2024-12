Thalia está pasando por un trágico momento debido a la muerte de su hermana Ernestina Sodi, pero esto le permitió iniciar un podcast llamado “Let’s Zoom In Juntos”, donde dijo “estoy en shock”.

Pese a que la cantante advirtió a sus fans que se alejaría tras la muerte “repentina” de Ernestina Sodi a los 64 años de edad, regresó para abrir su corazón el duelo que pasa.

Y es que Thalia de 53 años de edad, describió físicamente cómo se siente tras la muerte de su hermana y que incluso esto le desató síntomas del Lyme, por el impacto que tuvo la noticia.

Sin embargo, también quiso poner énfasis que está sobrellevando la muerte de Ernestina Sodi debido a sus creencias religiosas que le permiten creer que su hermana podría estar incluso mejor que en la tierra.

“Estoy en plena sanación de este shock”, fue lo que Thalia quiso dejar claro en el primer episodio de su podcast, “Let’s Zoom In Juntos”, donde habló del duelo tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi.

Pese a que la cantante dijo que se alejaría de sus redes sociales, se quiso tomar el tiempo para dar por inaugurado un podcast íntimo, donde compartirá su sentimiento en este duelo.

Según lo expuesto por Thalia, cree que esto le ayudará para [metafóricamente] arrojar las piedras al río y poder aguantar lo próximo que le presente la vida.

Ante su sentir tras la muerte de Ernestina Sodi, Thalia admitió estar en shock confirmando que se trató de algo inesperado que le hace extrañar la ausencia de su hermana y saber que no la abrazará “en este plano”.

Físicamente, Thalia se sorprendió al decir que entendí a qué se refería su mamá al decirle que estaba “como si me hubiera masticado un caballo”, contando que físicamente está muy agotada.

“Me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima. Hagan de cuenta que me pegó un tren, una locomotora a toda velocidad y le hizo volar kilómetros y caer de espalda en un pavimento sólido de concreto. Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte.

Ha sido un momento muy traumático para mi vida, le perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock”.

Thalia, cantante.