Daniela Rodrice regresa con un video misterioso y revela parte de lo que pasó con su sugar daddy ¿Ya no se va casar? Esto contó la influencer.

En 2022, Daniela Rodrice -de 27 años de edad- se comprometió con su sugar daddy y desde hace un año corrían rumores de que la boda se había cancelado.

Tras estar ausente de su canal de YouTube por varias semanas, Daniela Rodrice regresó con un video el 10 de octubre, pero lanzó declaraciones que hacen pensar que su compromiso terminó.

Daniela Rodrice habla de su sugar daddy y su compromiso

El compromiso de Daniela Rodrice se volvió un misterio, pues poco a poco la influencer dejó de mencionar el tema y hasta se sospechó de una ruptura con su sugar daddy.

Daniela Rodrice regresó a las redes sociales renovadas y compartiendo la receta de un pastel, el cual preparó en su cocina recién remodelada.

Mientras cocinaba, Daniela Rodrice lanzó un comentario donde aseguraba que había regresado su anillo de compromiso.

Daniela Rodrice (@danielarodrice / Instagram )

“A veces con este trabajo que uno tiene que es tan demandante, uno despega todo eso y luego por eso uno no puede tener una relación estable y uno termina regresando el anillo” Daniela Rodrice

La influencer confesó que su trabajo se interpuso en su relación y eso le hizo regresar el anillo de compromiso.

Los seguidores de Daniel Rodrice no pueden creer que no se vaya casar, pero sospechan que sigue su relación con el sugar daddy.

Daniela Rodrice y su sugar daddy (Especial)

Los fans de Daniela Rodrice están más preocupados por Tico que por su posible ruptura

Aunque Daniela Rodrice no confirmó del todo que ya no es novia del sugar daddy, todo indica que ya no habrá boda y más adelante la influencer podría hablar del tema.

Los fans de Daniela Rodrice lamentaron la noticia, pero están más preocupados por Tico, el tierno perro de la influencer.

Los seguidores de la mazatleca están más preocupados por el estado de Tico y se siguen preguntando dónde se encuentra.

“Yo venía a decir que el sugar qué, mientras estuviera Tico, pero él tampoco está” y “¿Y Tico?” fueron los comentarios sobre la mascota de Daniela Rodrice.

Sobre la ruptura de Daniela Rodrice y su sugar daddy, hay quienes creen que sólo fue el ‘hombre del proceso’ y que por algo se le había perdido el anillo de compromiso a la influencer.