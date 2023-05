Juan Soler asegura que sólo le echó un piropo a Mónica Noguera sobre sus piernas: “Soy de otra época”, asegura.

La salida de Juan Soler del programa Sale el Sol, hizo que el público se cuestionara si lo habían despedido por el comentario fuera de lugar, que le hizo a Mónica Noguera.

Recordemos que los conductores del matutino participaron en la dinámica “Trapitos al sol”, donde hablaban de temas íntimos.

Fue ahí donde Juan Soler, de 57 años de edad, no se “midió” y le hizo un fuerte comentario a Mónica Noguera sobre sus piernas.

“Y deben ser espectaculares en los hombros de cualquier hombre” dijo Juan Soler, luego de que Paulina Mercado halagara las piernas de su compañera.

Las críticas no se hicieron esperar y días después de este suceso, el conductor se despidió de Sale el Sol, supuestamente por otro proyectos.

Juan Soler y Mónica Noguera se van de Sale el Sol, ¿por comentario misógino? (Especial)

Juan Soler se defiende de su polémico comentario a Mónica Noguera

Paulina Mercado y Juan Soler tiene una relación sentimental desde hace varios meses, por lo que suelen compartir momentos juntos en redes sociales.

La pareja hizo un en vivo en Instagram para hablar de celos y posesión en la parejas, entre otros temas.

Fue ahí que Juan Soler fue cuestionado sobre su comentario a Mónica Noguera y él trató de justificarse, manifestando que era de otra “generación”.

Juan Soler contó que lleva 30 años siendo amigo de Mónica Noguera y es su comadre.

“Soy una persona que viene de otra época, yo nací en el 66. Nací con otro tipo de formación, de educación y tal vez decimos las cosas de una forma muy rústica, muy directa. Muy sin tapujos, muy sin prejuicios” Juan Soler

El conductor y actor aseguró que él venía de una generación donde le enseñaron a decir las cosas de forma directa y por eso no vio nada malo en su comentario, que quiso disfrazar de “piropo”

“En mi época habría sido un piropo increíble, que habla de la hermosura de la mujer. Sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltarle al respeto” Juan Soler

Juan Soler asegura que no quiso faltarle al respeto a Mónica Noguera

En su en vivo con Paulina Mercado -de 50 años de edad- Juan Soler aseguró que su intención no había sido faltarle el respeto a Mónica Noguera y menos a su novia.

“No fue con la intención de faltarle el respeto ni a Mónica, ni a las mujeres en general” Juan Soler

Sin embargo, Juan Soler trató de defender su “halago”, asegurando que ahora se vive con prejuicios.

“Estos viviendo dentro de una sociedad que envidia y que genera mucho resentimiento (...) Está muy lejos de que yo le falte el respeto a una mujer” Juan Soler

El conductor dijo que siempre trata de ser respetuoso y que su comentario no fue con la intención de incomodar.

“Me niego a reconocer que le falté el respeto (a Mónica Noguera) porque no fue así, fue un chiste que lamentablemente la gente está con la piel muy delgada” Juan Soler

Juan Soler aseguró que ya no volvería hablar del tema y reitera que no le faltó al respeto a Mónica Noguera, pero los usuarios le siguen recalcando que su comentario no fue el adecuado.