Tres meses después de su boda los actores de ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, Son Ye Jin y Hyun Bin dieron a conocer que esperan a su primer hijo.

La noticia de su embarazo Son Ye Jin la dio a conocer a través de su cuenta oficial en Instagram en donde reveló sentirse “preocupada y emocionada”.

Asimismo el embarazo de la actriz sur coreana fue confirmado por su agencia quien dijo a ‘E Daily’ que la actriz de 40 años de edad se encuentra aún en las primeras etapas de su embarazo.

Por su parte el actor de 39 años de edad, Hyun Bin, se limitó a compartir múltiples noticias en donde lo felicitaba junto a su esposa por el futuro nacimiento de su bebé.

En su cuenta oficial de Instagram, el día 26 de junio la actriz Son Ye Jin dio a conocer que estaba embarazada junto a su esposo Hyun Bin.

De acuerdo con el comunicado de Son Ye Jin aún se encuentra sorprendida por la noticia y estará llevándolo con calma; sin embargo quizo contárselo a sus seguidores lo más pronto posible.

Asimismo se dijo agradecida por “la nueva vida” que les llegó y la cual ella y su esposo estarán cuidando de ahora en adelante.

“Hoy me gustaría compartir con ustedes una noticia cautelosa y feliz.

Nos ha llegado una nueva vida.

Todavía estoy atónita, pero vivo día a día sintiendo los cambios en mi cuerpo en medio de preocupaciones y emociones.

Estoy tan agradecida, pero soy tan cuidadosa que todavía no he podido decírselo a las personas que me rodean.

Para los fanáticos y quienes nos rodean que estarán esperando esta noticia tanto como nosotros, les entregamos la noticia antes de que sea demasiado tarde.

Protegeremos la preciosa vida que nos ha llegado.

Espero que todos se mantengan saludables cuidando bien las cosas que necesitan proteger en su vida…”

Son Ye Jin