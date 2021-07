Silvia Pinal reaparece tras salir del hospital: “Aquí está su vedette favorita”

El pasado 28 de junio trascendió que Silvia Pinal había sido hospitalizada luego de presentar algunos problemas en su salud. De inmediato surgieron varios rumores sobre la condición de la actriz.

Después de estar una semana hospitalizada, Silvia Pinal ya fue dada de alta y reapareció en sus redes sociales con un mensaje en el que asegura que se encuentra muy bien.

A través del Instagram de su hija Sylvia Pasquel , Silvia Pinal mandó un mensaje a todos sus seguidores después de haber abandonado el hospital.

Muy feliz por estar de vuelta en su casa, Silvia Pinal desmintió todos los rumores acerca de su estado de salud.

“Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita. De verdad que me siento muy feliz por estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver que pasó porque luego luego el chisme”

En el video Silvia Pinal destacó que en realidad no fue nada grave el problema por el que terminó en el hospital y que se encuentra lista “para otra”.

“Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Yo me siento muy feliz de que todo haya sido tan rápido y bien. Y estoy lista para otra”

Silvia Pinal