Silvia Pinal dice sentirse “perfecta” y “con ganas de vivir” tras superar el Covid-19

En la primera entrevista que ha ofrecido luego de infectarse de coronavirus, Silvia Pinal dijo sentirse “ perfecta ” y “ con ganas de vivir ” tras superar el Covid-19.

Muy animada y hasta bromeando, Silvia Pinal contó al programa ‘Ventaneando’ cómo fue su estadía en el hospital tras enfermar de Covid-19.

En tanto, Efigenia Ramos. asistente personal de Silvia Pinal, contó qué cuidados le ofrecen a la primera actriz y las recomendaciones de sus médicos tras el susto que les dio el Covid-19.

El lunes 10 de enero, Silvia Pinal dio a ‘Ventaneando’ su primera entrevista luego de superar el Covid-19. A través de una llamada telefónica, la primera actriz contó cómo se siente:

“¡Claro que ya no tengo nada!, y buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso […] Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien”,

Silvia Pinal