En pleno programa en vivo, Shanik Berman se atreve a recordarle a Nashla su peso y la llama “llenita”, pero ella se defiende y así le respondió sobre su cambio físico.

Nashla -de 29 años de edad- se encuentra viviendo uno de los momentos más felices, y es que su novio le propuso matrimonio en vivo en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sebastián Sariñana le pidió matrimonio a Nashla en pleno programa en vivo, y con coreografía y todo la sorprendió frente a los televidentes del programa Hoy.

En medio de su felicidad por su compromiso, Nashla concedió una entrevista a Shanik Berman -de 64 años de edad- sin pensar que la incomodaría al recordarle su peso de antes.

Tras los comentarios de Shanik Berman, Nashla no dudó en defender el cuerpo de las personas y de esta manera exhibió a la periodista.

Durante la emisión del jueves 30 de noviembre de Las Estrellas Bailan en Hoy 2023, Nashla se llevó una gran sorpresa al recibir el anillo de compromiso.

Tras comprometerse en pleno programa en vivo, Nashla concedió una entrevista a Shanik Berman.

Shanik Berman recordó que conoce desde hace mucho tiempo a Nashla e incluso durante un tiempo estuvieron trabajando juntas.

Sin embargo, Shanik Berman sorprendió al hablar sobre el cuerpo de Nashla y reveló que antes se encontraba más “llenita”.

Shanik Berman continúo y aseguró que Nashla ha cambiado muchísimo, pues ahora tiene una gran figura.

Nashla no se quiso quedar callada y de esta manera le respondió a Shanik Berman por hablar de su cuerpo.

De manera contundente, Nashla aseguró que ella ha trabajado mucho para poder mantenerse en forma.

“Sobre las porras de mi cuerpo y tal, si decirles a todos que he trabajado mucho, he sido muy disciplinada en el gimnasio”

Sin embargo, aseguró que no hay un cuerpo que esté bien o mal y que lo más importante es que las personas se cuiden.

“Todos los que nos escuchan, no hay cuerpo que este bien o mal, al final del día hay que cuidarlo, pero como nuestro templo respetarlo, amarlo y decirle cosas bonitas”

Nashla destacó que es muy importante que cada persona se ame, pues todos son diferentes.

“Yo agradezco mucho los comentarios, pero a la gente no hay cuerpo que este bien o mal, amen su cuerpo”

Al hablar sobre su compromiso, Nashla se mostró muy emocionada porque aseguró que Sebastián es la persona para ella y es que la comprende y la apoya mucho.

“Es mi persona, es alguien que me escucha, entiende, que me tiene una paciencia increíble, me siento yo misma”

Nashla