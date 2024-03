¿Shakira no olvida a Gerard Piqué? Sorprende con adelanto de su nueva canción “La fuerte” con Bizarrap, donde hace una fuerte confesión sobre su vida privada.

Tras su separación de Gerard Piqué -de 37 años de edad-, Shakira ha lanzado diferentes temas los cuales tendrían varias indirectas a la relación que vivió con el exfutbolista.

Sin embargo, Shakira -de 47 años de edad- sorprendió al revelar que muy pronto lanzará su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.

De inmediato se creó una gran expectación sobre si Shakira le seguiría mandando indirectas a Gerard Piqué, revelando más detalles sobre su relación.

A través de sus redes sociales, Shakira ha compartido algunos adelantos de sus canciones generando gran polémica entre sus seguidores.

En esta ocasión, Shakira compartió un adelanto de su canción “La fuerte” con Bizarrap -de 25 años de edad- en donde hace una confesión sobre su relación con Gerard Piqué.

Así suena el adelanto de la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap

Tras varios meses de trabajo, Shakira anunció que su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, saldrá a la venta el próximo 22 de marzo.

A unos días del lanzamiento de su disco, Shakira sorprendió a sus seguidores al presentar un adelanto de su canción “La fuerte”.

En esta producción, Shakira vuelve a trabajar con el productor Bizarrap, luego del gran impacto que tuvo su canción “Music Session 53″.

Tal y como sucedió en su canción anterior, Shakira había aprovechado su trabajo con Bizarrap para volver enviarle una indirecta a su exmarido Gerard Piqué.

Así lo dio a conocer Shakira desde que compartió un adelanto de su canción “La fuerte”.

“@bizarrap siempre sabe sacarme La Fuerte”, escribió la Shakira.

Shakira acompañó el adelanto de su nueva canción “La Fuerte”, la que será su segunda colaboración con Bizarrap, con una serie de fotografías.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió estas imágenes en la que aparece acompañada por tres modelos sobre una mesa en una prueba de fuerza.

En las imágenes Shakira muestra su fortaleza al hacer fuercitas con otro hombre, mientras que otros dos hombres aparecen sorprendidos en la parte de atrás.

Esta es la indirecta que le habría enviado Shakira a Gerard Piqué en su canción “La fuerte” con Bizarrap

A diferencia de la vez pasada en su nueva canción con Bizarrap, ¿Shakira confiesa que no ha olvidado a Gerard Piqué?

Y es que en otras ocasiones le ha tirado con todo al papá de sus hijos, en esta ocasión Shakira parece admitir que lo sigue recordando.

Así se da entender en el adelanto de la canción “La fuerte”, donde confiesa que no ha podido olvidarlo pese a que lo intente y se tenga que hacer la fuerte.

“Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa’ qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente”, son las líneas que Shakira canta.

De esta manera Shakira mostraría que a pesar de que se ha mostrado como muy fuerte, en realidad no ha podido olvidarse de su anterior relación.

Aunque Shakira no admite extrañar a Gerard Piqué abiertamente, su nueva canción sugiere que ha enfrentado dificultades después de la separación.

Cabe recordar que el último álbum de Shakira fue “El Dorado” lanzado en el 2017, por lo que hay una gran expectación por ‘Las mujeres ya no lloran’.