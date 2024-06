Sergio Sendel le tira el perro, ella lo presume en TikTok y le recuerdan que quien come callado come dos veces

Sergio Sendel sabe que las redes sociales no sirven únicamente para tirar hate, el actor mexicano les está sacando provecho para ligar ya sea en Instagram y/o en TikTok.

Sergio Sendel nuevamente fue exhibido ahora por una mujer que a través de TikTok mostró una breve conversación que sostuvo con el actor de televisión y cine de 57 años de edad.

No obstante, ccontrario a ser la envidia de muchas mujeres, a la fan le recordaron que “quien come callado, come dos veces”, ¿será?

Sergio Sendel (Agencia México)

A través de TikTok, la usuaria Fer (@feer.dz) presumió que Sergio Sendel aparentemente está detrás de ella.

“Mientras tú estás con las que puedes, cuando se me dé la gana puedo estar con quien yo quiera y mucho mejor”, escribió la tiktokera a la par que mostró parte de una conversación que sostuvo con Sergio Sendel en Instagram.

En la conversación el villano de telenovelas le informa a la mujer encontrarse en Cuernavaca a la par que le pregunta dónde se encuentra ella y cómo está.

Mujer presume ser el ligue de Sergio Sendel (TikTok)

Aunque el texto no incluye ninguna palabra que delate un interés amoroso, seguidores de la mujer le piden tener prudencia si es que quiere seguir disfrutando del también galán de telenovelas.

“Le falle, a mi me escribe Sergio y pierdo la voluntad”, “No lo quemes”, “Ay hermosa, cómo vas a quemar al guapo dios griego de Sergio Sendel”, “Ay, la que come callada come dos veces”,

“¿Envidia? No mi reina, mejor dime cómo le hiciste aunque sí estás muy bonita”, “Si me hubiera hablado a mí estaría comiendo calladita”, “Llévalo a la luna por mi”, “Ya le escribí, sigo desde hace tiempo a ese peligroso”, “La favoritaDDe Dios y lo desperdicia exhibiéndolo”, expresan entre comentarios.

¿Sergio Sendel acostumbra ligar en redes sociales?

No es la primera vez que cachan a Sergio Sendel ligando por redes sociales, a princios del mes de mayo una fan lo exhibió.

La mujer también mostró por TikTok una conversación que sostuvo con Sergio Sendel, quien en ese momento se encontraba en Ixtapa y deseaba saber si su conquista era de Ciudad de México.

Y es que aparentemente al actor no le gusta el amor a distancia.