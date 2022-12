Sebastián Rulli la caga apoyando a Argentina contra Croacia y revive a Checoslovaquia a casi 30 años de su separación en dos países independientes: República Checa y Eslovaquia.

Previa al partido de Argentina vs Croacia en el Mundial de Qatar 2022, Sebastián Rulli de 47 años de edad decidió apoyar a la selección de su país natal sin embargo cometió un grave error.

A través de sus redes sociales, Sebastián Rulli compartió un video sobre las especulaciones del martes 13, pero cometió un terrible error al apoyar a Argentina y de esta manera sale a dar la cara tras su equivocación.

Este martes 13 de diciembre se lleva a cabo el partido de Argentina vs Croacia en el Mundial de Qatar 2022 por un boleto a la final.

En medio de la expectación por conocer al primer finalista del Mundial de Qatar 2022, muchas celebridades han mostrado su apoya a una o a otra selección.

Tal fue el caso de Sebastián Rulli que quiso apoyar a la Selección de Argentina previo a su partido sin embargo se equivocó y revivió a Checoslovaquia.

En sus Instagram Stories, Sebastián Rulli compartió un video en donde empezó hablando sobre las supersticiones de martes 13 y pidió que no se hicieran caso a estas cosas.

“Buenos días feliz martes 13, que número verdad. No le den importancia son tonterías, no sean supersticiosos y por favor no pasen debajo de una escalera”

Sebastián Rulli