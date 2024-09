¿Le dio en el ego a Marco Antonio Regil? Streamer le pide foto, aunque no sabía ni quién era y así lo confesó en sus redes sociales.

El nombre de Marco Antonio Regil -de 54 años de edad- se viralizó en las redes sociales y todo luego de que una joven confesó que le había pedido una fotografía.

Lo raro no fue que le pidiera una fotografía, sino que reveló que lo hizo sin saber quién era Marco Antonio Regil y solo porque vio que otras personas también habían hecho lo mismo.

La historia de inmediato se viralizó en las redes sociales y muchos arremetieron en contra de la streamer por su acción.

Fue tal la polémica generada, que incluso el propio Marco Antonio Regil no tardó en reaccionar y esto fue lo que le dijo a la joven que no sabía quién era.

Marco Antonio Regil cuenta con un amplía trayectoria dentro de la industria del espectáculo, es por ello por lo que es común que las personas lo reconozcan cuando sale algún sitio.

Sin embargo, en esta ocasión se convirtió en tendencia luego de que una joven streamer le pidió una foto, aunque no sabía quién era.

A través de su cuenta de X, la streamer conocida como Sin6n -de 21 años de edad- confesó que en el avión había una persona a la que no dejaban de pedirle fotos y autógrafos.

“Hay un señor en el avión que no le dejan de pedir fotos y autógrafos, pero no sé quién es, 1 y le pido foto”

Tras esta situación, Sin6n se acercó a este hombre para pedirle una foto e incluso destacó que le había dicho que lo admiraba mucho.

Sin6n sorprendió a sus seguidores al revelar que no sabía quién era, aunque su cara si se le hacía conocida.

“Perdón señor por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es, me suena mucho su cara pero no sé de dónde”

Sin6n