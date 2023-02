En marzo de 2022, la actriz Sarah Nichols, de 40 años de edad, acusó a Pascacio López, de 53 años de edad, de haberla violentado y violado, razón por la que fue detenido.

A Pascacio López lo arrestaron en Ciudad de México y posteriormente lo trasladaron a Jalisco, donde el pasado 16 de febrero la Sexta Sala Penal del Tribunal de Justicia le concedió la libertad tras apelar la vinculación a proceso en su contra por el delito de abuso sexual.

Hecho que sorprendió a Sarah Nichols y a su defensa pues le notificaron la salida del actor cinco días después de haber ocurrido y no al momento, cómo debía hacerse.

Sarah Nichols, Pascacio López (Instagram/@sarahnichols8 @pascaciolopez)

Sarah Nichols cree que Pascacio López la pudo haber matado al obtener su libertad

En declaraciones para Venga La Alegría, Sarah Nichols se dice sorprendida sobre todo porque le notificaron la salida el 21 de febrero cuando Pascacio López fue liberado el 16 de febrero, es decir, cinco días después.

Por lo que al enterarse se sintió expuesta: “él perfectamente pudo haber venido, directamente desde la cárcel, a mi casa para matarme o para volver a violarme”.

Razón por la que encuentra sumamente molesta con las autoridades ya que considera que exponen a las víctimas.

Así como insiste en lo sospechoso que fue su liberación ya que el actor ni siquiera lo hizo público cuando anteriormente, por medio de su defensa, intentó revictimizarla así como dar información a la prensa con la que pretende mostrarse inocente.

Pascacio López aún es investigado por caso de Sarah Nichols

Aunque Pascacio López se encuentra libre, abogado de Sarah Nichols, advierte que el actor aún se encuentra bajo investigación por el delito de abuso sexual.

Por lo que tras la acción de la Sexta Sala Penal del tribunal de Justicia, solicitarán un juicio de amparo indirecto para quejarse de la resolución ante Juzgados Federales.

Sin embargo, él puede salir del país bajo ciertas restricciones. “Sigue la investigación, no se descarta el delito o proceso, simplemente él no está en las rejas durante el proceso”, confirma Sarah Nichols a través de Chisme No Like.

Sarah Nichols en Chisme No Like (Chisme No Like / YouTube)

Programa donde recuerda que Pascacio López ha sido vinculado dos veces a proceso dado que hay pruebas que ponen en duda su inocencia, por lo que es más que absurdo que en esta ocasión haya obtenido su libertad.

“Vamos apelar a la Corte Superior, ante el Poder Federal para que revierta esta libertad extraña”, recalca la ex actriz de Guerra de Vecinos.

Y finalmente asegura que, por fuentes, sabe que para el actor 11 años en prisión no fueron rehabilitadores.