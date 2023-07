Sara Corrales sí le entra a trabajar con Irina Baeva porque nada que ver ya con Gabriel Soto, a pesar de que el actor sí le coqueteó.

Gabriel Soto y Sara Corrales compartieron cámaras en la novela ‘Mi camino es amarte’, donde fueron pareja en la pantalla chica.

Esto hizo que se comenzaran a especular que Sara Corrales -de 37 años de edad- estaba saliendo con Gabriel Soto, a pesar de que el actor está comprometido con Irina Baeva.

Al final, Sara Corrales dejó claro que Gabriel Soto sólo era un compañero de trabajo, pero sí le llegó a regalar flores.

La actriz Sara Corrales quiere dejar de lado los rumores que la relacionaban con Gabriel Soto, por lo que se ha enfocado a sus proyectos.

Es por eso que Sara Corrales fue cuestionada si estaría dispuesta a volver a trabajar con Gabriel Soto -de 48 años de edad- y hasta con Irina Baeva, de 30 años de edad.

“Claro que sí, con quien sea, yo no tengo ningún problema de trabajar con quien sea, que rico, mañana o pasado mañana encontrarme a quien sea, en la calle, en un set, y no tener ningún problema”

Sara Corrales ama su trabajo y es una profesional, por lo que no deja que los rumores la detengan y estaría dispuesta a trabajar con quien sea y en donde sea.

Es por eso que si le ofrecen un proyecto junto a Gabriel Soto o Irina Baeva, ella va aceptar.

Sin embargo, pidió que no le vuelvan hacer preguntas sobre Gabriel Soto y su novia, pues ella no tiene nada que ver con la pareja.

A pesar de que Sara Corrales ha respondido con una sonrisa los cuestionamientos de su relación con Gabriel Soto, la actriz ya no quiere que se le relaciones con él.

Sara Corrales asegura que lleva una buena relación con Gabriel Soto, pero sólo fueron compañeros de trabajo.

Pidió a la prensa que le dejen de preguntar de Gabriel Soto, pues ella ya dejó ese tema de lado.

“Yo no voy a seguir creciendo algo que no fue, pero de todo corazón chicos, se me hace bastante tonto seguir invirtiendo tiempo y seguir hablando de algo que sencillamente no fue”

Sara Corrales