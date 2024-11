Sandra Itzel -de 30 años de edad- está abierta al amor, pero no con Imanol Landeta, pues no quiere una relación con él, al menos por ahora.

Imanol Landeta -de 37 años de edad- y Sandra Itzel son pareja en Las Estrellas bailan en Hoy 2024 y la química entre ellos es innegable.

Es por eso que los fans del reality de baile creen que el amor podría surgir entre Sandra Itzel e Imanol Landeta, pero ella ya aclaró que por el momento no será posible.

A mediados de 2024, Sandra Itzel logró divorciarse de Adrián Di Monte -de 34 años de edad- tras años separados; ahora, está dispuesta darse una nueva oportunidad en el amor.

Sandra Itzel reveló a los medios que no descarta tener pareja, pero se quiere tomar su tiempo para elegir al adecuado.

“Siempre he estado abierta al amor. Para mí el amor es la respuesta a todo, no solo el amor de pareja, el amor de familia, el amor de amistad, yo siempre he estado abierta a eso y no lo apresuro, porque las cosas apresuradas no funcionan y soy una persona tradicional”

Sandra Itzel