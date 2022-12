Sandra Echeverría quiere sanar y ya toma terapia tras su divorcio con Leonardo de Lozanne. Así lo reveló la actriz de 37 años, durante un evento en el que fue reconocida como la Celebridad del Año 2022.

A mediados de noviembre, Sandra Echeverría sorprendió a sus fans revelando que, tras ocho años de matrimonio, se encontraba en pleno proceso de divorcio con el cantante Leonardo de Lozanne, de 51 años.

De acuerdo con la revista TVNotas, el divorcio habría sido causado por el exceso de trabajo de Sandra Echeverría. La actriz ha desmentido esa versión, aunque ha reconocido que está viviendo tiempos complicados.

Para enfrentarlos de la mejor manera, Sandra Echeverría confesó que ya toma terapia, aunque no con un psicólogo, como se podría esperar.

El website Estilo DF celebró su doceavo aniversario en un espectacular evento llevado a cabo en el Hotel Live Aqua de la Ciudad de México, donde entregó reconocimientos a varias celebridades.

Sandra Echeverría se llevó el premio a la Celebridad del Año 2022. Previo a recibirlo, la actriz desfiló por la alfombra azul del evento, donde platicó con reporteros, quienes le preguntaron cómo lidia con el proceso de divorcio.

Sandra Echeverría dijo que su hijo Andrés, de 7 años de edad, se ha convertido en uno de los motores de su vida. Además, comentó que el trabajo también ha sido de gran ayuda en estos tiempos complicados.

Así, Sandra Echeverría dio a conocer que el próximo año estará llena de compromisos laborales, pues acaba de lanzar una canción, además de que en enero comenzará a grabar una serie.

Sobre cómo enfrenta su proceso de divorcio, Sandra Echeverría dijo que trabaja todos los días para superarlo y la terapia Theta Healing le ha sido de gran ayuda:

“Yo he tenido mucho trabajo espiritual últimamente y he estado haciendo Theta Healing y de todo un poco porque siempre es importante la paz interior, el estar bien, sobre todo para mí misma y para mi hijo, si no estoy bien yo, no va a estar el bien él”

Sandra Echeverría