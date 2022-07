Salvador Zerboni se encuentra dentro de La Casa de los Famosos y ha revelado detalles de su relación con Alejandra Guzmán, con quien tuvo un romance a principios de los 90s. Ahora acusa a la cantante de inducirlo a sus vicios.

El actor se encontraba escuchando música con sus compañeros cuando sonó ‘Hacer el amor con otro’ de Alejandra Guzmán.

Fue cuando Salvador Zerboni aseguró que esa canción se la había dedicado a él como ‘20 veces’.

“Imagínate, yo tenía 18 años y ella 30, y era una rockstar” dijo Salvador Zerboni mientras bromeaba con sus compañeras I vonne Montero y Daniella Navarro.

Salvador Zerboni (Agencia México)

Según información revelada por el actor, tuvo un romance con Alejandra Guzmán durante 6 meses entre 1997 y 1998.

Al parecer se conocieron en una noche de fiesta en Acapulco: “Llegué con unos amigos, la miré de lejos y me impactó, se me hizo una mujer despampanante y cuando me dijeron quién era no lo podía creer”.

Describe la relación como una buena época, pero no reveló la causa de la ruptura. También contó que llegó a convivir con Frida Sofía, pues Alejandra Guzmán la llevaba a todas partes con ella.

Salvador Zerboni acusa a Alejandra Guzmán de sus vicios

Fue durante la charla con sus compañeras de La Casa de los Famosos, cuando Salvador Zerboni bromeó que la cantante lo había inducido a las drogas: “Ella me llevó a la mala vida, ella es la culpable de todos mis vicios”.

En otras ocasiones, Salvador Zerboni ha contado que por Alejandra Guzmán fue que probó la drogas, pero que no se volvió adicto.

“Los ambientes pesados, drogas. Yo en mi vida las había visto, entonces, ahí la probé por primera vez, y gracias a dios, no se me hizo vicio” dijo Zerboni.

Salvador Zerboni en #LCDFL2 cuenta que Alejandra Guzmán le dedicó uno de sus maat grandes éxitos pic.twitter.com/7uSU800gna — Lo + viral (@VideosVirales69) July 12, 2022

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el actor reveló que se había enamorado de la figura que era Alejandra Guzmán, pero no de su persona.

“Me enamoré de la rockstar, no de Alejandra. Me enamoré de lo que es estar con una rockstar, que era muy divertido andar de arriba para abajo, viví muchas cosas con ella, vivimos cosas fuertes” contó Salvador Zerboni sobre Alejandra Guzmán.

Salvador Zerboni sigue formando parte del reality show La Casa de los Famosos y Alejandra Guzmán se encuentra realizando una serie de conciertos.