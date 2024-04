Además de dar inicio la pascua, este lunes primero de abril se celebra el día de las bromas (April Fool’s Day) por lo que Salma Hayek ya le jugó una a sus seguidores.

La actriz se dio a la tarea de conquistar mujeres, o mejor dicho, su versión masculina lo hizo.

Debido a que su intención no es romper corazones, la actriz -de 57 años de edad- reveló su estrategia para evitar malos entendidos.

Salma Hayek (@salmahayek / Instagram)

¿Salma Hayek en hombre? La actriz mexicana se sube al tren del April Fools’ Day

A través de una aplicación de citas, Salma Hayek publicó su fotografía, pero en versión masculina, misma que encantó a muchas mujeres.

No obstante, la broma de Salma Hayek no salió bien del todo ya que la también productora solo modificó su rostro, pero no su cuerpo...

Por lo que la propia de inmediato aclaró que todo era parte de un juego:

“Cuidado chicos y chicas, no se dejen engañar este #DíaDeLosInocentes”, escribió en su cuenta de Instagram, plataforma donde hizo publico su lado varonil mismo que creó con ayuda de la inteligencia artificial.

Salma Hayek (@salmahayek / Instagram)

Reaccionan a la versión masculina de Salma Hayek

Mujeres quedaron fascinadas con Salvador Hahayek, Salma Hayek como hombre: “Dios mío, tu versión masculina me hizo sentir que es tan intocable y que debe tener muchas mujeres hermosas y de alto valor a su alrededor ¿Cómo puedo hacer que se fije en mí?”,

“De la mujer más bella y atractiva hasta el hombre o chico más atractivo”, “Ni siquiera me gustan los hombres, pero definitivamente lo haría”, “Muy brutal. Qué risa”, “Se parece un poco a Chayanne”, “Sería un hombre muy guapo”,

“Me enamora”, “Ay Teresa”, “Saldría contigo”, “Oh, como me gustaría coincidir contigo”, “Definitivamente saldría con los dos”, le expresan entre comentarios.

Salma Hayek (@salmahayek / Instagram)

No es la primera vez que Salma Hayek se transforma en hombre con ayuda de una aplicación.

En junio de 2020, la actriz mexicana compartió su versión masculina la cual creó con ayuda de la aplicación FaceApp. En aquel momento la compararon con Diego Boneta -de 33 años de edad-, con quien le encontraron gran parecido.