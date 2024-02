Salma Hayek -de 57 años de edad- sería una mejor Griselda Blanco, revela el hijo de la narcotraficante que arremetió contra Sofía Vergara.

Michael Corleone -de 42 años de edad- ha cobrado relevancia luego de que la plataforma de Netflix decidiera hacer una serie de su madre, Griselda Blanco.

Por lo que durante una entrevista en Despierta América, reveló el interés en Salma Hayek para que encarne a Griselda Blanco en otra serie prevista.

Michael Corleone prefiere a Salma Hayek sobre Sofía Vergara para interpretar a Griselda Blanco en una próxima serie.

Cabe destacar que Sofía Vergara -de 51 años de edad- produce y protagoniza la serie de Griselda Blanco en su primer personaje dramático para la plataforma de Netflix.

Al parecer, Michael Corleone se quedó con un amargo sabor de boca por la serie de Griselda Blanco protagonizada por Sofía Vergara.

Y en una entrevista para Despierta América, reveló el interés en Salma Hayek para representar a la narcotraficante en otro proyecto que sí sea aprobado por la familia.

“Buena pregunta, no sé… Salma Hayek, tal vez, algo así. Ella ya hizo como mi mamá y pues JLo también lo va a hacer [en una película]. No sé quién, pero me encantaría ser parte de cualquier proyecto”, .

Michael Corleone