Sabine Moussier -de 57 años de edad- revela que podría tener una grave enfermedad autoinmune, admitiendo además que está en medio de varios diagnósticos más.

Fue durante la tercera temporada de Secretos de Villanas que Sabine Moussier se quebró ante sus compañeras ante los problemas de salud que ha venido enfrentando.

Este fue un tema que la actriz llegó a mencionar también durante su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Pues Sabine Moussier confesó que entró al reality show para poder recuperar dinero después de los fuertes gastos que ha tenido que hacer por cuestiones médicas durante los últimos meses.

Pero fue en Secretos de Villanas que por primera vez la actriz ahondo más en el tema, revelando algunos diagnósticos de las enfermedades que podría tener.

Sabine Moussier abrió su corazón y se mostró vulnerable en Secretos de Villanas al revelar que podría tener una enfermedad autoinmune conocida como esclerosis múltiple.

De acuerdo con la actriz, ha tenido que ir a consultas con todo tipo de doctores por sus problemas de salud, admitiendo que es una situación que la hace sentir vulnerable:

“Me encantaría compartir algo con ustedes para que sepan que la vida es hoy y mañana quien sabe. Yo he estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos, saben que me he estado rompiendo poco a poco...”

Sabine Moussier