Ibai Llanos de 27 años de edad, el popular streamer de Twitch, ha entrevistado nada más y nada menos que a Rosalía en la sala de su casa y reveló que había perdido la fe en los hombres.

En el canal de YouTube de Ibai Llanos, el streamer decidió entrevistar a una de las cantantes españolas del momento: Rosalía de 30 años de edad.

Sincerándose con Ibai Llanos, Rosalía reveló que había perdido la fe en los hombres hasta que conoció a un cantante que cambió su perspectiva.

Y sí, Rosalía se refiere en esta entrevista a Raúl Alejandro Ocasio Ruiz de 30 años, mejor conocido como Rauw Alejandro con quien la cantante lleva saliendo desde el pasado 2020 .

Rosalía continuó sincerándose con Ibai Llanos y Rauw Alejandro revelando que todos los hombres que tenía a su alrededor eran “emotionally unavailabl e” y con él aseguró que fue la primera vez que no sintió eso.

“Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tarde un tiempo en bajar la guardia”

Rosalía