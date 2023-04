Romina Marcos, la hija de Niurka, anda echando fuego porque de nuevo María León saldrá en una obra de teatro musical de Alejandro Gou, pero esta vez en Vaselina.

A través de un video que Romina Marcos -de 26 años de edad- compartió en sus redes sociales, explicó su molestia a que no le den oportunidad a nuevo talento.

La hija de Niurka dejó en claro que su problema no es con María León -de 37 años de edad-, pero sí que se mostró molesta porque el elenco en el teatro musical siempre es igual.

Romina Marcos no soporta que -de nuevo- María León aparezca en el teatro, pero ahora con Vaselina

Romina Marcos, quien es hija de Niurka -de 55 años de edad-, compartió con sus seguidores la molestia a que no den oportunidad a otros artistas en el teatro musical.

“No me mal entiendan”, fue lo que la cantante anteló para compartir su enojo al que de nueva cuenta María León forme parte de un cast en una obra de teatro musical.

Señaló que no tiene problema con María León y hasta dijo “la amo”, pero apuntó que no hay obra de Alejandro Gou -de edad desconocida- como ahora con Vaselina, en la que no aparezca ella.

“No puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León, es increíble es talentosísima, la amo muchísimo, pero está en todo”. Romina Marcos, actriz.

Explicó que existe “mucho talento” que no está siendo explorado por los productores de obras de teatro.

“Estoy muy decepcionada de que no nos estemos dando la oportunidad en el teatro de ver nuevas caras, nuevos talentos, talentos que se lo merecen Romina Marcos, actriz.

¿Romina Marcos tiene razón? María León estará en Vaselina y ya estuvo en otra obra musical

Romina Marcos mostró su admiración por María León, pero eso no la limitó a dar su crítica a que el teatro musical siempre tenga “las mismas caras”.

Y es que señaló que no es que haya hecho casting para Vaselina, pero apuntó que van varias veces que la actriz y modelo está en obras de Alejandro Gou.

¿Es verdad?

La última obra de teatro musical que María León tuvo fue ‘Mentiras’, pero su integración al elenco es reciente.

Y bien, la cantante ahora ha estado trabajando mucho, se trata de tres producciones más que no son de las mismas que el productor de Vaselina:

