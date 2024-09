Adianez Hernández -de 39 años de edad- sorprendió al mostrar que se casó con Augusto Bravo, el hombre con el que le fue infiel a Rodrigo Cachero.

Vaya escándalo se armó con la boda que tuvo Adianez Hernández. Y aunque en redes sociales sigue la funa hacia la actriz, ¿qué pasa de parte de Rodrigo Cachero?

Adianez Hernández confesó que antes de su matrimonio con Augusto Bravo, Rodrigo Cachero -de 50 años de edad- la buscó para hablar de su futuro como ahora expareja.

Y sorprendentemente quedaron mejor que cuando la bomba de la infidelidad detonó.

En una entrevista exclusiva que Adianez Hernández tuvo con Venga la Alegría, habló por primera vez de su boda con Augusto Bravo, misma que sorprendió al mundo del espectáculo.

¿Invitaron a sus ex? Adianez Hernández y Augusto Bravo se casaron tras escándalo con Rodrigo Cachero

Sin esperar y sin tener rastro de que el amor entre Adianez Hernández y Augusto Bravo había crecido, la conductora sorprendió con una boda en la Riviera Maya.

Sin embargo, este hecho volvió a crear conmoción entre usuarios de redes sociales, pues recordemos que Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero con quien ahora es su esposo.

Pero muy a pesar de lo que se diga en redes sociales, Adianez Hernández contó que habló con su ex antes de su matrimonio y ahora mágicamente están de la mejor forma.

Adianez Hernández fue sincera diciendo que en un primer momento Rodrigo Cachero no lo tomó bien e incluso se molestó al ver que se iba a casar con quien le fue infiel.

Sin embargo, tiempo después, Rodrigo Cachero la volvió a buscar para dejarle ver que tenía el camino libre con Augusto Bravo.

Pues lo único que deseaba era el bienestar para sus hijos en común.

“Hace un tiempo, él me buscó para hablar, sin hablar de qué pasó, me dice ‘yo entiendo que pasó esto, esto y esto, y estabas dolida por esto y esto. No vamos a caer en eso, tú y yo vamos a ser equipo toda la vida, porque tenemos dos hijos que nos necesitan”.

Adianez Hernández, actriz.