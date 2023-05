Ricardo O’Farrill aplica un Britney Spears tras raparse en vivo, así quedó entre preocupaciones y nuevo comienzos.

El standupero mexicano y comediante Ricardo O’Farrill -de 32 años de edad- vuelve a dar de qué hablar.

Luego de que Ricardo O’Farrill reapareció en redes sociales para raparse en vivo, haciendo un Britney Spears, tal y como lo anunció en sus redes sociales.

A través de redes sociales, la tarde de ayer Ricardo O’Farrill anunció que se raparía tal como Britney Spears y hasta mostraría el proceso en vivo.

Por lo que alrededor de las 8 de la noche, Ricardo O’Farrill se reunió con amigos y seguidores en un restaurante de la colonia Condesa para su momento a la Britney Spears.

Por lo que Ricardo O’Farrill precisó que el motivo para raparse era apoyar a un amigo que conoció en la clínica en la que estuvo internado, con el fin de cerrar ciclos.

“Me están rapando porque a un compañero de la clínica en la que estuve no le permitieron raparse pelón, para cerrar ciclos porque dañas la imagen de la clínica, lo cual me parece una discriminación durísima para la gente con cáncer, pensar que un pelón o alguien que decidió raparse porque está pasando por algo negativo es algo negativo... No te puedes rapar de rodilla para cerrar ciclos, hoy me uno a la causa de Lalo”

Ricardo O’Farrill