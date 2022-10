Ricardo Montaner demandó a la psicóloga Flor Rodríguez por haber hecho un análisis de una fotografía, donde le daba un besos en la boca a uno de sus hijos cuando eran pequeños.

Hace unos meses Flor Rodríguez compartió un video donde analizaba algunas fotografías de la familia de Ricardo Montaner de 65 años de edad.

La pelea habría iniciado en enero de este año, cuando Flor Rodríguez compartió un tuit: “En mi perfil de IG estuvimos analizando esta foto, Montanero besando a su hijo en la boca , de no más de 7 años de edad. Un límite te pido”.

Como la psicóloga arrobó la cuenta del cantante, este le contestó: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia, luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar”.

Lo grave ocurrió con la respuesta de la profesional, pues aseguró que Ricardo Montaner había abusado de su hijo.

“Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y si me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”

Flor Ramírez en Twitter