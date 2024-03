Ricardo Casares compartió que tras sufrir un infarto, Pati Chapoy le envió un regalo luego de que él le hizo una broma cuando hablaron por teléfono.

El pasado 26 de febrero, Ricardo Casares -de 43 años de edad- preocupó a todos sus seguidores luego de que se reveló que antes de entrar a Venga la Alegría sufrió un infarto.

Tras pasar un momento complicado de salud, Ricardo Casares regresó a trabajar a Venga la Alegría el lunes 18 de marzo.

A su regreso a TV Azteca, Ricardo Casares concedió una entrevista con Ventaneando en donde reveló la felicidad que le produce estar de regreso trabajando.

Durante su conversación, Ricardo Casares incluso confesó que en medio de su recuperación Pati Chapoy -de 74 años de edad- le envió un regalo.

Ricardo Casares regresó a Venga la Alegría luego de que se ausentó por tres semanas para recuperarse del infarto que sufrió.

Durante la emisión de este martes 19 de marzo de Ventaneando, se presentó una entrevista con Ricardo Casares.

En su conversación, Ricardo Casares confesó que llegar a TV Azteca fue complicado, pues recordó lo que vivió.

Aunque también vivió momentos de felicidad al ver el cariño con el que lo recibieron.

Ricardo Casares reveló que cuando pensó que se iba a morir, le pidió a una persona que les dijera a sus papás que había tenido una vida muy feliz y no quería que le lloraran mucho tiempo.

Antes de terminar su entrevista, Ricardo Casares confesó que Pati Chapoy le hizo un regalo tras el difícil momento que vivió.

Ricardo Casares confesó que le hizo un comentario de broma a Pati Chapoy sin pensar que le haría caso.

“Les voy a contar una anécdota, me habló Pati me dijo ‘te paso a ver tal día’, le dije no se te olvidé mandarme un regalo, pero yo lo dije como una estupidez que digo porque me dijo que estaba de viaje”

Ricardo Casares