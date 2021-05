El jueves 27 de mayo se realizó el partido de ida de la final de la Liga MX entre Santos Laguna y el Cruz Azul. Pablo Montero fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano.

Sin embargo el cantante le cambió la letra por lo que recibió un sinfín de críticas en las redes sociales. Tras su error Ricardo Casares arremetió contra el artista.

Durante el programa ‘Venga la Alegría’ Flor Rubio y Ricardo Casares opinaron sobre la actuación de Pablo Montero en la final de ida del futbol mexicano.

El conductor se pronunció en contra de la interpretación del cantante pues consideró que no hay justificación por el error del artista.

Ricardo Casares fue contundente al asegurar que Pablo Montero se ha presentado en diferentes recintos, pero cuando le toca cantar el Himno Nacional Mexicano comete una equivocación.

Durante su participación, el conductor incluso pidió que es momento de que se cambie la ley.

Por su parte Flor Rubio señaló que Pablo Montero si merecería multa por cambiar la letra del Himno Nacional Mexicano.

“Es verdaderamente vergonzoso para Pablo Montero que estaba interpretando el Himno Nacional, que es un honor para cualquier mexicano... no estudió, no ensayó, no se preparó... eso sí merece multa”

Flor Rubio