David Zepeda está soltero desde hace bastante tiempo, sin embargo, no pierde la esperanza de poder convertirse en papá, y hasta confesó si ha pensado en rentar un vientre.

Debido a que David Zepeda tiene 49 años de edad, ha surgido el rumor de una supuesta homosexualidad o hasta de un romance con Lina Radwan, su exnovia.

Sin embargo, el actor ya dejó en claro qué piensa sobre su paternidad, qué pasó con Lina Radwan de 33 años de edad y si estaría dispuesto a rentar un vientre para ser papá.

David Zepeda no le dice que no a abrir un OnlyFans

Aunque David Zepeda estaría gustoso de convertirse en papá, pues dice que siempre ha tenido ese lado paternal, su soltería no le permite lograr este anhelo.

El actor de la próxima novela ‘Pienso en Ti’, dejó en claro que sigue soltero porque lo que su deseo de ser padre quedaría desplazado por un tiempo más.

“Siempre he tenido el instinto paternal, siempre lo he manifestado. No tengo pareja, tampoco van a llegar solos los bebitos”.

