Una segunda persona acusa a René Franco de malos tratos cuando trabajó con él y el locutor sin pudor admite en su programa en vivo que sí fue así aunque no literalmente.

Ahora no fue un cantante el que ventiló a René Franco -de 59 años de edad-, sino el paparazzi Arturo Gallegos, quien trabajó dos meses con él, pero terminó pendejeado y corrido sin pago.

Sin embargo, en queja de que en el programa En Shock no le dieron derecho de réplica, René Franco tomó su propio medio para aclarar todo, aunque admitió que sí llamó pendejeó a uno.

De nueva cuenta, René Franco está metido en dilema, pues lo acusan de pendejear a sus trabajadores y es que hasta él admite que sí suele pasar.

En una entrevista que el paparazzi, Arturo Gallegos, dio a En Shock, contó que por los dos meses que trabajó con René Franco, el locutor le dijo “pendejo” a su cuñado y lo corrió sin pagarle.

Álex Kaffie le tira a René Franco tras renunciar a Radio Fórmula y salpica a un ex colaborador

Sin embargo, las declaraciones llegaron a oídos de René Franco quien a falta de su derecho de réplica por el programa En Shock, se pronunció en La Taquilla, su programa de podcast.

Primero, el locutor quiso aclarar que si corrió al paparazzi y a su cuñado fue porque aseguraron que tenían noción del manejo de redes y producción, pero resultó que no era así, de modo que terminó la relación laboral.

Según su versión, si no le pagó a Arturo Gallegos fue porque este fue contratado por medio de una agencia, de modo de que al momento de correrlo por ineficiente era la empresa quien debía pagarles y René Franco aseguró que así quedaron.

Por otra parte, aseguró que Arturo Gallegos tiene su celular y bien podría haberle escrito para preguntarle sobre el pago, no exponer eso.

Sin embargo, el tema en el que más se adentró René Franco fue la declaración que el paparazzi dio a que llamó “pendejo” a su cuñado.

Y aunque René Franco negó haberle dicho textualmente “pendejo”, explicó que sí aludió a eso cuando se dio cuenta que le vendió un conocimiento que no tenía.

“De que le haya dicho -eres un pendejo- lo dudo mucho (...) Yo diría que se pendejeó solo por pendejo.

No me acuerdo sí le dije pendejo (...) Te estoy diciendo pendejo ahorita, sí tu tratas de conseguir un trabajo no trates de engañar a las personas eso es muy pendejo de hacer”.

René Franco, locutor.