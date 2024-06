Alex Soto exhibió a René Franco -de 59 años de edad- por una incómoda llamada telefónica en la que le quería cobrar por hacerle una entrevista.

Fue por medio de un video que el cantante dio a conocer a sus seguidores la situación por la que acababa de pasar.

Pues de acuerdo con Alex Soto, recibió una llamada en la que René Franco le ofrecía un espacio para promocionar su último sencillo, “Confía”.

Sin embargo, todo se tornó en una conversación bastante desagradable, pues terminó hablando mal del cantante.

Y aunque al principio Alex Soto no quiso revelar el nombre de la persona, en los comentarios terminó exhibiendo a René Franco.

De acuerdo con lo que Alex Soto reveló en su video, se encontraba trabajando con amigos cuando recibió una llamada de René Franco.

Al principio la propuesta era abrirle un espacio para la promoción de su nuevo material y show con una entrevista.

Pero todo cambió con los comentarios que René Franco empezó a hacer de Alex Soto, algo que el cantante definió como “un tono muy duro”.

Motivo por el que le pidió a un amigo que grabara la conversación, pues René Franco soltó varias críticas en contra del cantante y su música:

“La verdad es que la tuya [tu música] tiene severas dificultades para ser promovida, y las razones radican tanto en lo artístico como en la producción. Y eso es por lo cual yo no te entrevistaría, porque te haría cachos”.

Sin embargo y pese a lo dicho, René Franco continuó diciendo que “su opinión es muy celebrada en esta industria”, algo que convirtió en “chamba”.

Pues de acuerdo con René Franco, no quiere dejar de a gratis su opinión y basto conocimiento en lo que a música se refiere.

En este sentido, le estaba cobrando a Alex Soto por hacerle una entrevista en la que le daría críticas que le iban a “hacer bien” para su carrera.

“La gente siempre quiere mi opinión, se encabronan, pero la quieren. Lo que pasa es que ya la convertí en otra cosa porque se encabronan y no les va a gustar lo que les voy a decir, entonces que por lo menos me estén pagando por ello”.

René Franco no paró sus críticas en contra de Alex Soto, pues pese a que se escucha que el cantante quería terminar con la llamada, el periodista continuó.

Más que nada hablando ahora del estilo artístico del cantante, diciéndole que él y su música son un “champurrado”.

“Eres un champurrado de estilos y géneros. Tu voz no tiene dirección y no es identificable entre tanto champurrado de estilos y de géneros. De pronto tienes algo que suena medio urbano, de pronto tienes algo que suena medio balada; de pronto tienes un look, de pronto tienes otro".

René Franco