Como cada año, Heidi Klum sorprendió a sus seguidores al caracterizarse de extraterrestre este Halloween; no obstante, su disfraz no fue en solitario ya que incluyó a su esposo Tom Kaulitz quien terminó encarnando a E.T.

Fue Heidi Klum quien compartió en sus redes sociales parte de su transformación así como el resultado de su disfraz junto a Tom Kaulitz, quien estaba oculto en el disfraz de E.T.

Pero ¿quién es este ex integrante de la agrupación alemana Tokio Hotel? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz es un músico, compositor y productor que se dio a conocer por la banda alemana Tokio Hotel.

Él es esposo de Heidi Klum, la modelo y presentadora alemana -de 51 años de edad-.

¿Qué edad tiene Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz nació en Leipzig, Sajonia en Alemania un primero de septiembre de 1989 por lo que actualmente tiene 35 años de edad.

Tom Kaulitz (@TomKaulitz.0620 / Instagram)

¿Quién es la esposa de Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz está casado con Heidi Klum. La pareja se conoció en 2018 y un año después contrajo matrimonio en secreto en Beverly Hills.

Este es el tercer matrimonio de la modelo de Victoria Secret mientras que es el segundo del ex integrante de Tokio Hotel, quien estuvo casado con Ria Sommerfeld -de 42 años de edad- entre el 2015 y 2018.

¿Qué signo zodiacal es Tom Kaulitz?

A Tom Kaulitz lo rige el signo zodiacal de virgo.

Tom Kaulitz (@TomKaulitz.0620 / Instagram)

¿Quiénes son los hijos de Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz actualmente no tiene hijos biológicos; sin embargo, es padrastro de los cuatro hijos de su esposa Heidi Klum: Leni, de 20 años, Henry de 18, Johan que tiene 17, y Lou de 14 años.

¿Cuáles son los estudios de Tom Kaulitz?

Tom Kaulitz asistió a la escuela secundaria Joachim Friedrich en Wolmistedt, la cual dejó para dedicarse de lleno a la música. Logró concluir este grado de estudios mediante clases en línea.

Tom Kaulitz (@TomKaulitz.0620 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Tom Kaulitz?

A la edad de 7 años, Tom Kaulitz mostró gran interés en la música por lo que el novio de su madre lo motivó para tomar clases de guitarra así como lo ayudó a formar su propia banda.

Tres años después, Tom Kaulitz y su hermano gemelo Bill Kaulitz, llevaron a cabo sus primeras actuaciones en Magdeburg.

A su paso por diversos escenarios conocieron a Georg Listing -de 37 años de edad- y a Gustav Schafer -de 36 años de edad-, con quienes crearon la agrupación Devilish, la cual más tarde cambió su nombre a Tokio Hotel.

Polémicas de Tom Kaulitz

El nombre de Tom Kaulitz hizo ruido en 2018 luego de conocer a Heidi Klum, con quien inició un romance pese a la diferencia de edad.

Cabe mencionar que la pareja se lleva 16 años de diferencia.

Tom Kaulitz y Heidi Klum se disfrazan de extraterrestres este Halloween

Heidi Klum y su esposo Tom Kaulitz se disfrazaron de extraterrestres para la fiesta anual de Halloween que se celebró en The Venue, en Nueva York.

Heidi Klum y su esposo Tom Kaulitz se disfrazan de extraterrestres (@heidiklum / Instagram)

Los disfraces fueron elegidos por Heidi Klum quien recientemente confesó que es gran fan de E.T porque éste no tiene genitales por lo que le hace creer que todos somos iguales.

Razón por lo que convenció a su esposo Tom Kaulitz de ocultarse debajo de un disfraz de extraterrestre.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram como preparaban a su esposo para colocarle gruesas capas que servirían para ocultar su rostro a la altura del cuello de E.T.