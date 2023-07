Aunque Ricky Martin y Jwan Yosef dijeron haber terminado con su matrimonio desde el amor, ya le andan sumando a un tercero en discordia; Max Barz.

Pese a que el divorcio de Ricky Martin -de 51 años de edad- y Jwan Yosef, se quiso dar fuera de especulaciones, eso no está sucediendo, pues se habla de una infidelidad.

Según información dada por Chisme No Like, Ricky Martin puede seguir a muchos musculosos y exhibicionistas, pero Max Barz se trata de un actor porno muy explícito.

Te contamos quién es Max Barz, el actor porno “con el que está obsesionado Ricky Martin”, y que sería el tercero en discordia en su matrimonio con Jwan Yosef de 38 años de edad.

Max Bartz, actor porno. (@Max_Barz)

¿A Ricky Martin le gustan los actores porno? Habría engañado a Jwan Yosef con Max Barz

Hace unos días, se dio a conocer que Ricky Martin terminó su relación con Jwan Yosef tras seis años de matrimonio, pero la duda siempre queda ¿A qué se debió?

Según información que Chisme No Like ha dado desde muchas semanas antes, sobre Ricky Martin, este estaba de “promiscuo” con varios modelos de OnlyFans, dándole like a sus publicaciones.

El sitio ‘ThePopTingz’, señala que Ricky Martin fue infiel con Max Barz -de 25 años de edad-, un actor porno. Pero eso no es todo, se dice que se vieron más de una vez a lo largo de su exmatrimonio de 6 años.

Lo que sí es verdad, es que Ricky Martin y Max Barz se siguen mutuamente en Instagram. Aunque en Twitter es donde el actor porno tiene contenido más explícito y ni qué decir de OnlyFans.

Ricky Martin sí sigue en Instagram a Max Barz. (Captura de pantalla)

Max Barz sigue a Ricky Martin en Instagram. (Captura de pantalla)

¿Quién es Max Barz? Este joven actor porno habría robado el corazón de Ricky Martin

Se cree que en más de una ocasión Ricky Martin le fue infiel a Jwan Yosef y fue Max Barz, el tercero en discordia, pero ¿quién es él?

La realidad es que se sabe poco sobre Max Barz, salvo que es actor porno que ha sabido explotar muy bien sus redes sociales, incluyendo OnlyFans.

Se sabe que efectivamente Max Barz es homosexual y radica en Florida, Estados Unidos. y mide 1.90.

Asimismo, el mayor fuerte del actor es OnlyFans, pues además de dar promociones para suscriptores, no solo se tratan de fotografías, sino de hasta tríos sexuales.

¿Max Bartz ya sabe del rumor que lo envuelve con Ricky Martin? Esto dice

Ricky Martin está separado de Jwan Yosef y se culpa a Max Barz, un actor porno, de ser el tercero en discordia, pero ¿él ya sabe del rumor?

En cuanto se dio a conocer la noticia del divorcio, Chisme No Like pidió una entrevista a Max Barz, para aclarar la relación, pero él solo respondió con un “están enfermos”.

Y aunque ya se le mencionó sobre Ricky Martin, el actor porno dice desconocer la razón por la que sus seguidores están subiendo en Instagram, si él no es muy activo en esta red social.

Esto llevó a que Max Barz abriera una caja de interacción para conocer el motivo por el que está teniendo tanto seguidores, “¿Dónde conseguiste mi Insta?”, pero no ha respondido sobre Ricky Martin.