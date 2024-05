María José Suárez, la esposa de Mauricio Barcelata -de 54 años de edad- reveló haber sido drogada y violada por el conductor Chito Villegas.

Desde hace unas semanas, María José Suárez levantó una denuncia por abuso sexual en contra de Luis Fernando Villegas, mejor conocido como Chito Villegas.

Quien aparentemente le dio burundanga, una droga también conocida como escopolamina, y debido a ello la esposa de Mauricio Barcelata dice no recordar el abuso en su totalidad.

María José Suárez ha destacado como actriz y conductora de televisión.

En redes sociales, María José Suárez también gana seguidores con sus consejos sobre el cuidado de la alimentación, ejercicio y todo lo relacionado con el tema fitness.

Durante la pandemia del Covid-19, la conductora llegó como refuerzo a Leones en el reality show Guerreros y enfrentó todos los desafíos, mientras gran parte de su equipo se había contagiado.

Además, también destacó en el programa de Reto 4 elementos donde demostró sus habilidades como atleta.

En 2022, María José Suárez abrió su cuenta en OnlyFans, donde sube contenido exclusivo para adultos.

Se desconoce la fecha de nacimiento de María José Suárez, pero en la actualidad tiene 49 años de edad.

María José Suárez esta casada con el conductor Mauricio Barcelata, quienes han creado una relación solida en el mundo del espectáculo.

María José Suárez y Mauricio Barcelata se conocieron en el 2009 y desde entonces comparten constantemente fotos de su familia en redes sociales.

Al no conocer la fecha de nacimiento de María José Suárez, no se puede saber el signo zodiacal que pertenece.

María José Suárez ha formado una hermosa familia con Mauricio Barcelata, quienes han procreado dos hijos:

Se desconoce el grado de estudios de María José Suárez; sin embargo, estudió en el Centro de Educación Artística.

María José Suárez ha logrado tener un nombre dentro del mundo del entretenimiento, ha sido conductora de varios programas de televisión y ha formado parte de reality shows:

Además, María José Suárez es consultora en bienestar y tiene una cuenta en una plataforma de adultos.

María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, reveló que hace algunos años fue víctima de abuso sexual por parte de Luis Fernando Villegas, mejor conocido como Chito Villegas.

En el programa de Venga la Alegría, María José Suárez contó detalles del traumático episodio que ya fue denunciado de manera legal en abril 2024.

María José Suárez contó que los hechos se dieron medio año antes de que comenzara su relación con Mauricio Barcelata, con quien acaba de cumplir 16 años de casada.

Los detalles de su abuso fueron claros para ella cuando tuvo el conocimiento de los efectos de la burundanga, una droga que borra los recuerdos.

María José Suárez se armó de valor para hacer la denuncia pública y por la vía legal, después de ayudar a su hermana con la asociación Voces humanizando la justicia.

Organización que lucha contra la violencia de género y defiende los derechos humanos.

“Tengo a la mejor abogada que es mi hermana. Ella creó la asociación Voces humanizando la justicia y empecé a ayudarla, pero callada, hasta que llegó un momento en que dije: ‘¿cómo hago para ayudar a otras si no me ayudó a mí?’ Levanté una denuncia, me siento hecha pedazos, estoy rota, me estoy tratando de reconstruir desde el fondo”,

María José Suárez