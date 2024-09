Tremendo escándalo se armó entre Ian Orozco y su exnovia Mariacheli, creadores en TikTok, pues a un mes de que terminaron él salió a presumir una nueva relación lo que para muchos apuntan a infidelidad.

Ian Orozco era aquel novio de ‘en sueño’ que tenía a varias esperando encontrarse en algún momento de su vida a alguien como él.

Sin embargo, tras mostrar su verdadera cara, las usuarias de TikTok prefieren no tener a nadie como Ian Orozco cerca, pero ¿y quién es el mencionado ex de Mariacheli?

Enseguida te contamos los siguientes datos de Ian Orozco:

Ian Alejandro Orozco Mora, o bien, Ian Orozco es un creador de contenido en TikTok dedicado a la comedia y el famoso lipsync de la red social. Su inicio en la red social fue en diciembre del 2018.

Se sabe que Ian Orozco es mexicano nacido en Guadalajara, sin embargo, durante un momento de su vida habitó en Canadá.

Ian Orozco tiene 22 años de edad, pues nació en 2002.

Ian Orozco no tiene esposa. Sin embargo, se sabe que su exnovia es Mariacheli.

Actualmente, Ian Orozco tiene una relación con Scarday, otra creadora de contenido.

Ian Orozco pertenece al signo zodiacal de capricornio, pues nació un 13 de enero.

Ian Orozco no tiene hijos.

Se cree que el máximo grado de estudios de Ian Orozco es la preparatoria, misma que estudió en el Instituto Tecnológico de Educación Avanzada (ITEA) con sede en Zapopan, Jalisco.

Debido a que Ian Orozco también vivió un tiempo en Canadá, también estudió en Clayton Heights Secondary School y RE Mountain Secondary School PAC.

Se desconoce si Ian Orozco ha tenido otros trabajos o solo ha sido ser tiktoker.

Ian Orozco actualmente está metido en una polémica debido a que se dice le fue infiel a Mariacheli, pues a un mes de terminar su relación él ya salía con alguien más.

Ian Orozco, el exnovio de Mariacheli, está siendo funado en redes sociales, luego de que se evidenció que este ya tiene una novia cuando apenas tiene un mes de haber terminado con la tiktoker.

A través de redes sociales, Ian Orozco se convirtió en tendencia porque en redes sociales mostraba tener mucho amor hacia Mariacheli, pero un mes le bastó para olvidarla.

Según lo criticado por usuarios de redes, Ian Orozco asegura que Mariacheli “le robaba la energía” y buscaba besarse con sus amigos, pese a que un mes atrás “era un amor de persona y tenía el alma más linda”.

Además, se le suma el que Ian Orozco ya esté saliendo con alguien más y suba el contenido con Scarday bajo contenido solo para suscripciones, es decir, bajo pago.

Y es que la relación que habría comenzado de forma apresurada, ha dejado ver -para algunos- que Ian Orozco le pudo haber sido infiel a Mariacheli con Scarday.

Ante ello, ha sido Scarday quien también ha salido a dar su versión señalando que no puede estar bien con Ian Orozco por las críticas, siendo que ella simplemente se enamoró.

“Tengo tiempo soltera y ahorita me di el tiempo de conocer a alguien, me trató bien y pues los sentimientos hacia esa persona comenzaron, perdón por no saber controlar lo que siento y dejarme llevar”.

Scarday, tiktoker.