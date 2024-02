Dalton Gómez ha sido acusado de haberle sido infiel a Ariana Grande -30 años- con un hombre en su canción “Yes, and?”, pero ¿quién es él?

Dalton Gómez, fue el esposo de Ariana Grande del 2021 al 2023, separándose de una manera un tanto polémica.

Y a un año de su separación y tras el lanzamiento de la canción y videoclip de “Yes, and?” de Ariana Grande, ahora acusan a Dalton Gómez de serle infiel a la cantante con un hombre.

Por lo que te decimos los detalles del ex esposo de Ariana Grande, Dalton Gómez como:

¿Quién es?

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Si tiene hijos

¿Qué estudio?

¿En qué trabaja?

Polémicas

Aseguran que Dalton Gómez le fue infiel a Ariana Grande

¿Quién es Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande?

Una nueva polémica está sobre los hombros de Ariana Grande y su ex esposo, Dalton Gómez.

Pues aseguran que en la canción “Yes, and?” de Ariana Grande se le acusa a Dalton Gómez de serle infiel a la cantante con un hombre.

Y es que Ariana Grande y Dalton Gómez se casaron poco después de haber salido en enero del 2020 para casarse en mayo del 2021 en una ceremonia íntima en su casa en Montecito, California con 20 invitados.

De hecho, se dice que ambos se conocieron cuando Gómez le ayudó a buscar una casa y se sabe que Dalton Gómez y Ariana Grande se movían en los mismos círculos sociales pues en 2017, Gómez, apareció en una de las historias de Instagram de Miley Cyrus -31 años-.

Ariana Grande y Dalton Gomez (@arianagrande)

¿Cuántos años tiene Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande?

Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande nació el 7 de agosto de 1995, por lo que en la actualidad tiene 28 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Dalton Gómez?

Dalton Gómez es un agente inmobiliario de casas y departamentos de lujo para clientes VIP, y fue precisamente cuando ayudó a Ariana Grande que ambos se conocieron.

Se dice que en enero del 2020 comenzaron a salir y pasaron la pandemia juntos en su casa; para mayo del 2021 Ariana Grande y Dalton Gómez se casaron en secreto.

Pero después de tres años de matrimonio, Ariana Grande y Dalton Gómez se divorciaron en medio de un escándalo por supuestas infidelidades.

Ariana Grande y Dalton Gómez (@arianagrande)

¿Cuál es el signo zodiacal de Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande?

Al ser del 7 de agosto, Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande pertenece al signo zodiacal de Leo.

¿El ex esposo de Ariana Grande, Dalton Gómez tiene hijos?

Pese a haber estado casado con Ariana Grande por tres años, Dalton Gómez y ella nunca tuvieron hijos.

Y al no ser una figura pública y de hecho dar de baja sus redes sociales tras el divorcio con Ariana Grande, poco se sabe de su vida privada.

Por lo que de momento se desconoce si es que Dalton Gómez ya tiene una nueva pareja tras divorciarse de Ariana Grande.

¿Qué estudió Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande?

Al no ser una figura pública como su ex esposa Ariana Grande, no se conoce mucho de Dalton Gómez.

Solo se sabe que Dalton Gómez creció al sur de California para después mudarse a Los Ángeles y ser agente inmobiliario.

Siendo uno de los más jóvenes para la empresa que trabaja; no obstante, de acuerdo a la página inmobiliaria, Dalton Gómez “se está convirtiéndo en un titán en la industria”.

De acuerdo a la compañía de Dalton Gómez, ha vendido casas que van desde los 8.5 millones de dólares hasta los 12.5 millones de dólares.

Ariana Grande y Dalton Gomez (@arianagrande)

¿En qué trabaja Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande?

Desde que se casó con Ariana Grande se sabía que Dalton Gómez trabajaba en la empresa de bienes raíces Aaron Kirman Group con sede en Los Ángeles.

En el sitio web se revela que Dalton Gómez fungió como jefe de operaciones durante los primeros tres años y posteriormente como “agente único de compradores”.

Y debido a su experiencia fue que Dalton Gómez se hizo de compradores VIP, pues es conocedor de la arquitectura y propiedades de lujo.

¿Dalton Gómez, ex esposo de Ariana Grande tiene polémicas?

Dalton Gómez es un agente inmobiliario que estuvo casado con Ariana Grande por tres años, y al no ser parte de la farándula poco se sabe de su vida privada.

Sin embargo, las polémicas en las que ha estado han sido precisamente el haberse divorciado de Ariana Grande en medio de rumores de infidelidad.

Y más recientemente se ha revelado que Dalton Gómez le habría sido infiel a Ariana Grande con un hombre, algo que la cantante habría expuesto en su canción “Yes, and?”.

Aseguran que Dalton Gómez le fue infiel a Ariana Grande

Una vez más Ariana grande y Dalton Gómez se encuentran en medio de la polémica, pues aseguran que en la canción de la cantante “Yes, and?” se revela la infidelidad de su ex esposo.

Siendo la infidelidad de Dalton Gómez con un hombre retratada en “Yes, and?” de Ariana Grande.

Pero ¿por qué se dice que en “Yes, and?” de Ariana Grande es para Dalton Gómez exponiendo su infidelidad con otro hombre?

De acuerdo a un hilo de X -antes Twitter-, la canción de “Yes, and?” de Ariana Grande da varias señales de la supuesta infidelidad de Dalton Gómez con un hombre.

Pues aparentemente Dalton Gómez fue captado en varias ocasiones en bares gay, e incluso les daba like en Instagram mientras Ariana Grande estaba en Londres filmando Wicked.

En “Yes, and?” aparece una persona que da espectáculos en bares gay, quien aseguran fue quien dio aviso a Ariana Grande sobre la infidelidad con un hombre de Dalton Gómez.

De acuerdo a varios medios, Ariana Grande descubrió mensajes de Dalton Gómez en donde quedaba de verse con un bailarín a medio día en donde él llegaba 5 minutos antes.

En el video de “Yes, and?” se muestra a los detractores de Ariana Grande llegando 5 minutos antes; e incluso la frase “¿por qué te importa tanto en que verga me siento?” habría sido uno de los mensajes encontrados a Dalton Gómez.

Además hay una línea en la canción que dice “Chico ven y ponte el pintalabios, nadie puede decirte nada”, en la cual suponen es Ariana Grande hablándole a Dalton Gómez para que acept su sexualidad.

No obstante, todo quedaría en especulaciones por parte de los fans de Ariana Grande sobre la supuesta infidelidad de Dalton Gómez con un hombre.