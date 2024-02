Clarita Kim es la influencer trans con quien Cristian Castro le habría sido infiel a Mariela Sánchez y esto sabemos sobre ella.

A pesar de que Cristian Castro -de 49 años de edad- ya se veía en la Basílica de Guadalupe casándose con Mariela Sánchez, la pareja habría terminado.

Supuestamente, Cristian Castro comenzó a tener reacciones erráticas durante su estancia en México y Mariela Sánchez , de 42 años de edad, decidió romper con él.

Además, una mujer trans asegura que Cristian Castro tuvo intimidad con ella, cuando ya era novio de Mariela Sánchez.

¿Quién es Clarita Kim, la influencer con la que Cristian Castro le habría sido infiel a su novia?

Clarita Kim es una actriz uruguaya, quien se ha vuelto viral por ser la tercera en discordia en la relación de Cristian Castro y Mariela Sánchez.

Según ha contado en varios medios, conoció a Cristian Castro en un evento y posteriormente tuvieron relaciones sexuales.

La también comediante narra que días después del encuentro, se encontró a Cristian Castro con unos amigos, quienes lanzaron un comentario homofóbico en su contra.

Esto molestó a Clarita Kim y ella decidió revelar su encuentro extraño con Cristian Castro.

Clarita Kim, mujer trans con la que habría engañado Cristian Castro a su novia (Instagram/@clarita_kimmy)

¿Qué edad tiene Clarita Kim?

No se sabe la fecha de nacimiento de Clarita Kim, pero reveló en el programa Chisme No Like que tiene 23 años de edad.

¿Quién es el esposo de Clarita Kim?

Todo indica que Clarita Kim es soltera, pero tuvo un breve encuentro con Cristian Castro que le habría costado su noviazgo con Mariela Sánchez.

¿Qué signo zodiacal es Clarita Kim?

Aunque Clarita Kim no ha revelado su fecha de nacimiento, contó en Chisme No Like que es Leo y las personas regidas por este signo zodiacal son directas.

Las personas de Leo son generosas y muy protectoras, además de muy compasivos.

Clarita Kim, actriz trans con quien habría engañado Cristian Castro a su novia (Instagram/@clarita_kimy)

¿Cuántos hijos tiene Clarita Kim?

Clarita Kim no tiene hijos y se desconoce si entre los planes de la también comediante está tenerlos.

¿Qué estudió Clarita Kim?

En 2021, Clarita Kim egresó del Instituto de Formación en Comunicación, donde estudió Periodismo.

¿En qué ha trabajado Clarita Kim?

Clarita Kim es actriz y periodista, además de que combina su profesión con la comedia y tiene su propio show de stand up.

La modelo comentó en varios programas, que ella trabajaba como mesera en un conocido bar de Uruguay y fue donde conoció a Cristian Castro.

Ha ganado certámenes de belleza de la población LGBT como:

Miss Elegancia 2019

Reina trans 2020

Clarita Kim (Instagram/@clarita_kimmy)

Clarita Kim tuvo un extraño encuentro sexual con Cristian Castro

Clarita Kim trabaja como mesera en un conocido lugar de Uruguay y fue ahí que conoció a Cristian Castro.

El cantante envió a unos de sus amigos para invitar a Clarita Kim a conocerse y ella accedió.

Clarita Kim narra que ambos fueron a un hotel, donde Cristian Castro comenzó a usar sus botas y rompa interior.

La comediante no buscaba hablar de su fugaz romance com Cristian Castro, pero el cantante se burló de ella junto a unos amigos.

Días después su encuentro sexual, Cristian Castro acudió de nuevo al bar donde trabaja Clarita Kim, junto a unos amigos.

Una de estas personas llamó “puto” a Clarita Kim y Cristian Castro se río, por lo que la actriz decidió contar la historia a todos los medios.