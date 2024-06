Christina Applegate es la actriz que ha revelado que sufre una severa depresión debido tras el diagnostico de esclerosis múltiple.

Christina Applegate se sinceró de la difícil batalla que enfrenta contra la depresión desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2021.

La actriz habló acerca de su estado emocional durante el último episodio de su podcast Messy con su amiga Jamie Lynn Sigler.

Reveló que la enfermedad crónica le ha afectado física y mentalmente, dejándola “atrapada en la oscuridad”.

Christina Applegate es una actriz estadounidense que se ha ganado el cariño y los elogios del público por su versatilidad en cine, teatro y televisión.

Christina Applegate hizo sus primeras apariciones en televisión a los tres meses de edad, con su madre en un anunció de jabón.

Ya ha sido nominada a los premios Emmy y Globos de Oro, convirtiéndola en una de las mujeres más influyentes de Hollywood.

Principalmente es reconocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de televisión “Married with Children” (1987 - 1997) a los 15 años de edad.

Su debut cinematografico fue a los nueve años de edad en la película “Mandíbula de Satanás”.

Desde entonces ha participado en importantes roles de cine y televisión consagrando su carrera como actriz.

En cuanto a su trabajo de televisión en 2024 ganó un Emmy como mejor actriz invitada en una comedia por su interpretación de Amy Green en la serie Friends.

En el mismo año, Christina Applegate hizo su debut en Broadway en el musical Sweet Charity, debido a su participación fue nominada en los premios Tony.

Ha utilizado su alto perfil para crear conciencia sobre el cáncer de mama y la esclerosis múltiple a través de sus batallas públicas contra estas enfermedades.

Christina Applegate nació un 25 de noviembre de 1971, por lo que en la actualidad tiene 52 años de edad.

Christina Applegate esta casado con el compositor Martyn LeNoble desde el 23 de febrero 2013.

Christina Applegate es del signo zodiacal Sagitario y su elemento es fuego.

Christina Applegate tiene un hijo llamado Sadie Grace fruto de su matrimonio con Martyn LeNoble.

Se desconoce el grado de estudios de Christina Applegate.

Christina Applegate se ha enfocado en su carrera como actriz y ha participado en diferentes proyectos de Hollywood como:

Christina Applegate conocida por su papel en Married with Children se sincera sobre su batalla contra esclerosis múltiple y la depresión.

Desde su diagnostico, ha tratado de seguir adelante con su carrera, a pesar que a menudo necesita usar silla de ruedas en el set de rodaje.

En un revelador episodio de su podcast Messy, Christina Applegate comparte los desafíos que enfrenta sobre su enfermedad crónica.

La reconocida actriz, a pesar de su fortaleza pública, revela sentirse atrapada en la tristeza, experimentando emociones que no había sentido en décadas.

“Es una depresión muy real, lo cual me asusta un poco porque parece tan... fatalista. En este momento estoy atrapada en una oscuridad que no me he sentido ni siquiera sé cuánto tiempo, probablemente unos 20 años”

