Una nueva polémica cae sobre Marco Antonio Solís -63 años-, pues su ex esposa Beatriz Adriana, lo acusa de robarse su patrimonio.

Beatriz Adriana Flores de Saracho -65 años-, mejor conocida como Beatriz Adriana quien fuera ex esposa de Marco Antonio Solís, ha acusado al también cantante de robarse su patrimonio.

Fue a través de las redes sociales de Beatriz Adriana que la cantante acusó a su ex esposo Marco Antonio Solis de robarse su patrimonio.

En un extenso mensaje, Beatriz Adriana puso detalles sobre su relación con Marco Antonio Solís, aseguró que mientras ella ya estaba consolidada como una figura del espectáculo, él aún no era reconocido.

Beatriz Adriana es una cantante nacida en Navojoa, Sonora un 5 de marzo de 1958, mejor conocida por ser ex esposa de Marco Antonio Solís.

Con Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana tuvo a su hija Beatriz Solís; sin embargo, ahora la cantante ha acusado al también compositor de robarse su patrimonio en un extenso mensaje en sus redes sociales.

“Yo trabajé toda mi vida y gracias a Dios tenía mucha fama y mi capital económico era muy grande y yo ya producía mis películas con unos empresarios y amigos. Yo no sabía quién era Marco Antonio Solís y mucho menos quienes eran Los Bukis y acepté contratarlo y Marco no tenía ni carro y le creí que era un hombre de Dios y sin conocerlo me pidió que me casara con él y yo le creí que era un hombre de Dios y me casé”.

Beatriz Adriana