El nombre de Aida Victoria Merlano, exnovia de Westcol, se ha viralizado en las redes sociales luego de que le inventaron un chisme sexual.

Sin embargo, no sería el único problema al que se ha enfrentado Aida Victoria Merlano luego de que decidió terminar su relación con Westcol.

Cansada de todas las polémicas, Aida Victoria Merlano decidió compartir un video en donde le responde a Westcol y lo pone en evidencia por seguir hablando de ella cuando ya terminaron su romance.

Y es que de acuerdo con Aida Victoria Merlano su exnovio Westcol no ha podido superarla y así lo demuestra al hablar constantemente de ella.

A continuación te contamos quién es Aida Victoria Merlano y toda la polémicas que ha protagonizado tras su ruptura de Westcol.

Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las influencers colombianas más populares.

La popularidad de Aida Victoria Merlano aumentó luego de que protagonizó un escándalo tras ser acusada de ayudar a su madre en su mediática fuga.

Aunque se trató de un momento muy complicado para Aida Victoria Merlano, cuando quedó en libertad la influencer no dudo en contar lo que había sucedido en sus redes sociales.

Por lo que este suceso terminó siendo una ventana para su éxito profesional y es que Aida Victoria Merlano se volvió más popular.

Su nombre de pila es Caroline, pero luego del episodio que vivió con su mamá decidió cambiarse de nombre.

Actualmente Aida Victoria Merlano es influencer, modelo y empresaria.

A través de sus redes sociales, Aida Victoria Merlano suele compartir videos en donde opina sobre moda, da consejos de cuidado personal e incluso habla sobre política y otros temas coyuntuales.

Aida Victoria Merlano nació el 24 de abril de 1999 por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

Aida Victoria Merlano fue novia de Luis Villa, más conocido como Westcol, reconocido principalmente por sus transmisiones en vivo desde la plataforma Twitch.

Tras finalizar su relación con Westcol, Aida Victoria Merlano se encuentra saliendo con el empresario Juan David Tejada.

Aida Victoria Merlano es de signo zodiacal Tauro.

Aida Victoria Merlano no tiene hijos.

Se desconocen los estudios de Aida Victoria Merlano.

Aída Victoria Merlano se ha desarrollado como creadora de contenido, modelo y empresaria.

Tras terminar su relación con Westcol hace varios meses, Aida Victoria Merlano se ha visto involucrada en una serie de polémicas.

A través de sus redes sociales, Aida Victoria Merlano publicó un video donde explicó a detalles una serie de incidentes vividos con su expareja.

Aida Victoria Merlano relató cómo su expareja no ha dejado de mencionarla en diversas de sus transmisiones de Twitch.

Pero lo que terminó con su paciencia es que Westcol participó en un reto que involucraba enviar mensajes al actual novio de Merlano.

“Apenas te dio para un caballito, yo le daba muchas más cosas y mejores que tú. Y de paso, que me deje de mandar foticos”, escribió Westcol.

Aida Victoria Merlano afirmó que los seguidores del streamer comenzaron a acosar a los familiares de Tejada, incluyendo a su hija de 13 años.

En su video Aida Victoria Merlano tachó a su exnovio Westcol de “inmaduro” y “niño” por no superar su relación y hacer que sus seguidores la sigan atacando.

“Escribirle a la pareja de tu ex no está bien, y mientras tú juegas a desestabilizar mi relación, yo te puedo volver mierda la tuya, y me dé por enviarle este pedacito de chat, ¿tú te acuerdas de esto?, y yo le diga que resulta que cuando terminó conmigo y estaba empezando las cosas contigo, me hablaba mal de ti”

Aida Victoria Merlano exhibió como Westcol se había calmado cuando su pareja le escribió cansado de todos los ataques que estaba haciendo.

En el video, Aida Victoria Merlano denunció la filtración de su número de teléfono, situación que se ha convertido en una “pesadilla” ya que constantemente la molestan.

“Estoy viviendo un infierno, los seguidores de mi ex filtraron mi número, un número que a mí me encanta (...) Mira, a mí, mi número me encanta, no lo voy a cambiar (…) A mí me han querido meter presa, mi mamá se voló de una cárcel, me parqueaban motos de frente, me han puesto pistolas en la espalda, o sea, a mí esas cosas no me azaran”

Aída Victoria Merlano