Quevedo regresa a los escenarios con un impresionante cambio físico que ha sorprendido a sus fans e incluso algunos se cuestionan si es el cantante porque luce irreconocible.

Tras seis meses retirado de la música, Quevedo -de 22 años de edad- apareció por sorpresa en el festival Big Sound de Valencia.

Pero Quevedo no solo impactó por su regreso a la música, sino sus fanáticos no pueden creer cómo ha cambiado su apariencia en tan solo poco tiempo.

A través de las redes sociales, el nombre de Quevedo se convirtió en tendencia por su impresionante cambio físico.

A continuación te mostramos el antes y después de Quevedo y por qué sus seguidores han quedado impresionados con su nueva apariencia.

Tras su colaboración con Bizarrap en ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 52′, Pedro Luis Domínguez Quevedo, mejor conocido como Quevedo, alcanzó gran popularidad a nivel mundial.

Sin embargo, Quevedo sorprendió a sus seguidores al principio de ese 2024 cuando anunció su retirada temporal de los escenarios.

Quevedo compartió que necesitaba desconectar y necesitaba tomarse un tiempo para poder enfocarse en otras cosas.

En su mensaje Quevedo dejó en claro que también se alejaría de las redes sociales, por lo que sus seguidores no habían tenido noticias de él.

“Realmente, desde que salió ‘Cayó la noche’, no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar”

Quevedo