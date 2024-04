Eduardo Yáñez -de 63 años de edad- ya es abuelo, pero no le interesa conocer a su nieto.

En un encuentro con la prensa, Eduardo Yáñez hablo de la complicada relación que mantiene con su hijo y el distanciamiento que hay entre ellos.

A pesar de su usual discreción en cuanto a su vida privada, el actor compartió que se siente tranquilo al saber que su hijo se encuentra estable formando una familia con el nacimiento de su hijo.

Eduardo Yáñez y su hijo Eduardo Yáñez Jr. no tienen una buena relación y se encuentran distanciados desde el 2017.

Cuando surgió entre ellos una serie de diferencias que hasta el momento no han podido superar.

Eduardo Yáñez habló sobre la relación distante que mantiene con su hijo Eduardo Yáñez Jr. desde el 2017, quienes actualmente tienen una nula comunicación.

El actor fue abierto con la prensa al hablar de este tema personal y expresó que se siente tranquilo al saber que su hijo se encuentra bien y en buenas condiciones.

“No, no, nuestras diferencias se van a quedar así, diferentes. Somos diferentes. Significa que mientras él esté bien, yo estoy contento. Me parece que por lo poco que estoy enterado, él está trabajando. Él tiene ya un hijo. Creo que ha intentado ya crear otra familia, pero a mi entendimiento él está sano y con trabajo”.

A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que surgió una rencilla entre ellos, no tiene deseos de limar sus asperezas.

El actor tiene conocimiento de que su hijo ya es padre, pero hasta el momento no ha conocido a su nieto.

Los reporteros le cuestionaron si estaría dispuesto a tener un acercamiento con Eduardo Yáñez Jr. para poder conocer a su nieto y esta fue su contundente respuesta:

“En realidad no quiero iniciar algo que después cause algún problema sentimental de dolor, de extrañamiento, de ondas así donde no deben de pagar los niños. entonces yo prefiero que las cosas estén como están”.

Eduardo Yáñez