El actor Tommy Vásquez alarmó a sus seguidores luego de que a través de las redes sociales denunció que un amigo había intentado matarlo.

Tommy Vásquez -de 43 años de edad- compartió que los hechos ocurrieron en la casa del supuesto amigo cuando se habían reunido con sus respectivas familias.

De acuerdo con Tommy Vásquez, el hombre se salió de sus casillas y sin importarle que su familia estuviera presente lo amenazó de muerte.

Tommy Vásquez relató que todo comenzó cuando empezaron a discutir sobre política, pero él nunca imaginó que las cosas llegarían a tal extremo.

Tras la pesadilla que le tocó vivir, Tommy Vásquez asegura que llegará hasta las ultimas consecuencias pues su mamá quedó muy afectada de pensar que matarían a su hijo frente a sus ojos.

Luego de que lo amenazó de muerte, el amigo ya se habría comunicado con Tommy Vásquez para pedir que no escale más este asunto.

Tommy Vásquez (@tommyvasquezactor / Instagram )

Estos fueron los videos por los que Tommy Vásquez alarmó a sus seguidores

Tommy Vásquez es un actor que cuenta con una gran popularidad gracias a su participación en producciones como:

La Mariposa

El capo

El señor de los cielos

La piloto

El cartel de los sapos 2

Comando elite

Sin embargo, el nombre de Tommy Vásquez se viralizó en las redes sociales y no por su trabajo actoral, sino por un difícil momento que vivió con un supuesto amigo.

Tommy Vásquez preocupó a sus seguidores cuando en las redes sociales compartió que se encontraba con las autoridades para denunciar que había sido amenazado de muerte.

En otro video se puede ver que acudió con las autoridades a la casa de este supuesto amigo -donde habían acudido los hechos-, pero la persona ya no salió.

En las imágenes se puede ver como Tommy Vásquez le grita a su supuesto amigo que dé la cara luego de que le apuntó con un arma poniendo en riesgo la vida de su madre y pareja.

Tommy Vásquez revela que un amigo casi le quita la vida frente a su familia

Pero, ¿qué fue en lo que en realidad pasó y por qué Tommy Vásquez fue amenazado de muerte? El actor concedió una entrevista donde relató todo lo ocurrido.

En conversación con el programa ‘La Red’, Tommy Vásquez relató todo lo que vivió cuando visitó a este supuesto amigo que además sería un exmilitar.

Tommy Vásquez relató que un hombre llamado Germán Gaviria se le acercó a través de las redes sociales para ponerse a sus servicios y es que tiene una escuela de equitación y sabía que tenía una pasión por los caballos.

Aunque no lo conocía, Tommy Vásquez relató que aceptó ir por su hijo Matías para que pudiera disfrutar de los caballos.

Tommy Vásquez relató que Germán Gaviria se portó muy bien y poco a poco fueron descubriendo que tenían muchas cosas en común.

Incluso a través de sus redes sociales compartió un post con esta persona e incluso se mostró muy agradecido con él.

Tommy Vásquez (@tommyvasquezactor / Instagram )

Pese a que no lo conocía, Tommy Vásquez aceptó ir a la casa de Germán Gaviria a comer e incluso él llevó los elementos necesarios para hacer una carne asada.

Debido a que se trataba de una reunión familiar y sin imaginar lo que pasaría, Tommy Vásquez acudió acompañado de su madre, esposa e hijo Matías.

Tommy Vásquez relató que las cosas iban muy bien e incluso se pusieron a beber, algo que no ayudó y es que las cosas se salieron de control cuando se habló de política.

Y es que al revelarle por quién había votado, Germán Gaviria enfureció y le aseguró que era primo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

“Nos pusimos a hacer una fogata, a hablar de diferentes temas hasta que llegó el de la política. Me preguntó por quién voté y yo le respondí que por Gustavo Petro” Tommy Vásquez

Tommy Vásquez puntualizó que Germán Gaviria le pegó, situación que no le gustó nada.

“Cuando le dije por quién voté, viene hacia acá y me golpea. Cuando pasa esto a mí ya no me gusta. Sin alterarme dije ‘a mí no me toques, ni tienes por qué venir a pegarme, bájale porque ya te estás metiendo en otro tema’” Tommy Vásquez

Pero las cosas escalaron más, cuando Germán Gaviria sacó un arma y le apuntó sin importarle que estaba su familia presente.

Tommy Vásquez (@tommyvasquezactor / Instagram )

En ese momento Germán Gaviria amenazó a Tommy Vásquez con matarlo.

“Desenfunda un arma y me la pone en el pecho amenazando con acabar con mi vida. Luego me lo pone en la cabeza y me dice que repita lo que dije a ver si era tan machito” Tommy Vásquez

Tommy Vásquez señaló que su mamá empezó a rogar con su vida, pero en cierto momento Germán Gaviria la golpeó, por lo que él hizo de todo para sacar a su familia.

“Cuando íbamos a la puerta, mi mamá comenzó a rogar por mi vida. Este tipo se giró y la golpeó con el mango de la pistola. Ahí es donde le dije ‘mátame a mí’. Lo distraje, cogí a mi mamá como pude, la saqué, saqué a Milena y cerré la puerta” Tommy Vásquez

Afortunadamente, Tommy Vásquez también pudo salir y acudió a las autoridades para denunciar este hecho.

En su conversación, Tommy Vásquez relató que su mamá está pasando un difícil momento por lo que quiere llevar la situación hasta las últimas circunstancias.

“Me asesoro con abogados y me dicen que debo poner una denuncia (...) por intento de homicidio, porte ilegal de armas (...) es por el trauma que tiene mi mamá, está muy afectada, no ha podido dormir, me dijo: ‘por favor cuídese, sí a usted le pasa algo me muero, eso me tiene bastante molesto. No soy una persona vengativa, pero si hay que denunciar esto” Tommy Vásquez

Tommy Vásquez reveló que denunció lo ocurrido porque no puede permitir que una persona muera solo por pensar diferente.